Adı Kara Para Aklama Soruşturmasında Geçiyordu: Fenomen Eylül Öztürk Boşanıyor

Haklarında birçok kez ayrılık haberleri çıkan sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk ve Barış Kenan Özkan boşanıyor. Eylül Öztürk 2017 yılında evlendiği Barış Kenan Özkan yollarını ayırdıklarını açıkladı. Fenomen Eylül Öztürk eşi Barış Kenan Özkan evlenerek 2 çocuk sahibi olmuş ve Amerika'da yaşamaya başlamıştı.

BOŞANMA AÇIKLAMASI

Fenomen Instagram üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu arada size sözüm vardı bir gün bir şey olursa söylerim diye. Çok detaya girmeyeceğim, dün Kenan ile evleri ve işleri de ayırma kararı aldım. Boşanma sürecini şu anda bulunduğum durumdan ötürü yapamıyorum ama zamanı geldiğinde resmiyette de halledeceğim. İki ayağım bir pabuca girdi bu Amerika'da her şey üst üste geldi. Siz meraklı köfte olduğunuz için sormadan ben söyleyeyim dedim. Ben bu şekilde çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Zaten yeni ev alıyorum biliyorsunuz, orada bir düzen kurup biraz kendime de bir fırsat tanımak istiyorum. Çocuklarla düzenli olarak görüşmeleri olacak yanımda görürseniz de şaşırmayın ama durum bundan ibaret. Herkesin hakkında hayırlısı olsun, konu da uzamasın temcit pilavı gibi. Lütfen. Hiç öyle süslü kelimeler de kuramayacağım valla. Neyse o. Siz beni anladınız"

MAL VARLIKLARINA EL KONULMUŞTU

Dilan-Engin Polat çiftinin 2023 Kasım ayında tutuklanmasının ardından, Eylül Öztürk, Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz'ün de aralarında olduğu 14 sosyal medya fenomeninin mal varlığına, kara para soruşturması kapsamında el konulmuştu.

Haklarında soruşturma başlatılan ve mal varlıklarına el konulan sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, bu süreçte çalışanlarının mağdur olduğunu belirterek, maddi ve manevi olarak zor durumda olduklarını söylemişti.