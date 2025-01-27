Adele'in Açıklamaları Başını Yaktı, Evini Bir Türlü Satamıyor

Dünyaca ünlü ödüllü şarkıcı Adele, şimdi de eviyle magazin gündeminde yer alıyor. Ancak bu sefer oldukça şaşırtıcı bir haberle! Adele’in 6 milyon sterlinlik malikanesi, "perili" olarak nitelendirildiği için satılamıyor. Şarkıcının sahnelere veda ettiği günlerde, eski malikanesinin alıcılar tarafından kaçırıldığı iddia ediliyor.