Adele'in Açıklamaları Başını Yaktı, Evini Bir Türlü Satamıyor
Adele’in 6 milyon sterlinlik malikanesi, "perili" olduğu iddiaları nedeniyle bir türlü satılamıyor. Ünlü şarkıcı, evin oldukça korkutucu olduğunu söylemişti. Bu ifadelerin alıcıları uzaklaştırdığı öne sürüldü.
Kaynak: Daily Mail
Dünyaca ünlü ödüllü şarkıcı Adele, şimdi de eviyle magazin gündeminde yer alıyor. Ancak bu sefer oldukça şaşırtıcı bir haberle! Adele’in 6 milyon sterlinlik malikanesi, "perili" olarak nitelendirildiği için satılamıyor. Şarkıcının sahnelere veda ettiği günlerde, eski malikanesinin alıcılar tarafından kaçırıldığı iddia ediliyor.
Daily Mail'de yer alan habere göre, geçtiğimiz haftalarda Adele, Batı Sussex'teki lüks malikanesinde 6 ay boyunca yaşadığını ve evin “perili” olduğunu söylemişti. Bu açıklamalar, evin satışını ciddi şekilde engelliyor.
İddialara göre, malikanenin korkutucu atmosferi nedeniyle, potansiyel alıcılar evden uzak duruyor. Evin özellikleri arasında kapalı ve açık yüzme havuzları, tenis kortu ve helikopter pisti bulunuyor.
Şarkıcının katıldığı bir sohbet programında, 10 yatak odalı malikanesinin 'oldukça korkutucu' olduğunu dile getirmesi, alıcıların ilgisini kaybetmesine neden oldu. Bu sebeple, lüks evin satışı şimdilik duraklamış durumda.