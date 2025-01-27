Adele'in Açıklamaları Başını Yaktı, Evini Bir Türlü Satamıyor

Adele’in 6 milyon sterlinlik malikanesi, "perili" olduğu iddiaları nedeniyle bir türlü satılamıyor. Ünlü şarkıcı, evin oldukça korkutucu olduğunu söylemişti. Bu ifadelerin alıcıları uzaklaştırdığı öne sürüldü.

Kaynak: Daily Mail

Adele
Adele'in Açıklamaları Başını Yaktı, Evini Bir Türlü Satamıyor - Resim: 1

Dünyaca ünlü ödüllü şarkıcı Adele, şimdi de eviyle magazin gündeminde yer alıyor. Ancak bu sefer oldukça şaşırtıcı bir haberle! Adele’in 6 milyon sterlinlik malikanesi, "perili" olarak nitelendirildiği için satılamıyor. Şarkıcının sahnelere veda ettiği günlerde, eski malikanesinin alıcılar tarafından kaçırıldığı iddia ediliyor.

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Adele'in Açıklamaları Başını Yaktı, Evini Bir Türlü Satamıyor - Resim: 2

Daily Mail'de yer alan habere göre, geçtiğimiz haftalarda Adele, Batı Sussex'teki lüks malikanesinde 6 ay boyunca yaşadığını ve evin “perili” olduğunu söylemişti. Bu açıklamalar, evin satışını ciddi şekilde engelliyor.

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Adele'in Açıklamaları Başını Yaktı, Evini Bir Türlü Satamıyor - Resim: 3

İddialara göre, malikanenin korkutucu atmosferi nedeniyle, potansiyel alıcılar evden uzak duruyor. Evin özellikleri arasında kapalı ve açık yüzme havuzları, tenis kortu ve helikopter pisti bulunuyor.

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Adele'in Açıklamaları Başını Yaktı, Evini Bir Türlü Satamıyor - Resim: 4

Şarkıcının katıldığı bir sohbet programında, 10 yatak odalı malikanesinin 'oldukça korkutucu' olduğunu dile getirmesi, alıcıların ilgisini kaybetmesine neden oldu. Bu sebeple, lüks evin satışı şimdilik duraklamış durumda.

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