Adanalı dizisinin Pınar’ı Tuğçe Özbudak kısmi felç geçirdi
Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak, kısmi felç geçirdiğini ve ameliyat olacağını duyurdu.
“Adanalı” dizisinde canlandırdığı “Pınar” karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Tuğçe Özbudak, kısmi felç geçirdi.
Bugün ameliyata alınacak olan Özbudak, Instagram hesabından sevenlerine seslendi.
Bacağındaki uyuşukluk nedeniyle gittiği hastanede kısmi felç geçirdiğini öğrenen Tuğçe Özbudak, şu ifadeleri kullandı:
“Bacağımdaki uyuşukluk sandığımızdan da ciddiymiş ve yarın sabah ameliyata alacaklar beni.”