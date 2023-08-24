Adanalı dizisinin Pınar’ı Tuğçe Özbudak kısmi felç geçirdi

Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak, kısmi felç geçirdiğini ve ameliyat olacağını duyurdu.

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Adanalı dizisinin Pınar’ı Tuğçe Özbudak kısmi felç geçirdi - Resim: 1

“Adanalı” dizisinde canlandırdığı “Pınar” karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Tuğçe Özbudak, kısmi felç geçirdi.

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Adanalı dizisinin Pınar’ı Tuğçe Özbudak kısmi felç geçirdi - Resim: 2

Bugün ameliyata alınacak olan Özbudak, Instagram hesabından sevenlerine seslendi.

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Adanalı dizisinin Pınar’ı Tuğçe Özbudak kısmi felç geçirdi - Resim: 3

Bacağındaki uyuşukluk nedeniyle gittiği hastanede kısmi felç geçirdiğini öğrenen Tuğçe Özbudak, şu ifadeleri kullandı:

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Adanalı dizisinin Pınar’ı Tuğçe Özbudak kısmi felç geçirdi - Resim: 4

“Bacağımdaki uyuşukluk sandığımızdan da ciddiymiş ve yarın sabah ameliyata alacaklar beni.”

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