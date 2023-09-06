Acun Ilıcalı'ya kötü haber: Eski eşi ve kızı hastanelik oldu

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile 2003 yılında dünyaevine giren Zeynep Yılmaz 2016 yılında eşinden ayrıldı. Bu evlilikten Leyla ve Yasemin isminde iki kızları bulunan çiftten üzen bir haber geldi.

Bodrum'a giden Zeynep Yılmaz ve kızı Yasemin Ilıcalı'nın buzdan zehirlendiği ortaya çıktı. Snob Magazin'in haberine göre anne ve kız önceki gün fenalaştı ve hastanelik oldu.

İçtikleri meşrubatın içindeki buzdan kaynaklı zehirlenen anne ve kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zeynep Yılmaz’ın arkadaşları serum tedavisi gördüğü andan bir fotoğraf paylaşarak ‘nazar değdi’ dedi.