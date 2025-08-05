'Acun Abi ile Beraber Yürüyorum' Demişti... Hasan Can Kaya'dan Exxen'e Veda

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Pandemi döneminde Youtube'da yayınlanan "Konuşanlar" programıyla tanınan ve giderek büyüyen kitlesiyle Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'e transfer olan ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın, bu iş birliğini sonlandırdığı ileri sürüldü. Hasan Can Kaya, bu olayla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Daha önce yaptığı bir açıklamada "Acun Abi'den bağımsız hiçbir sektör gücünün torpili yok üzerimde, bu yüzden vefa borcum da yok" şeklinde sözler sarf eden ünlü komedyen, gelecek sezonda Exxen'de yer almayacağını ilk ağızdan duyurdu.

'EXXEN'DE OLMAYACAĞIZ'

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hasan Can Kaya, "Dedikoduların önüne geçmek adına duyurulur... Haberler doğru. Yeni sezonda Exxen’de olmayacağız. Yeni adresimiz belli olduğunda açıklayacağım" açıklamasını yaptı.

Hasan Can Kaya'nın, Acun Ilıcalı ile yakın arkadaş olduğu ve özel yaşamında da görüştüğü biliniyordu. Hatta bir süre önce Ilıcalı kendisi için "Hasan Can öyle teklifler aldı ki bahsedilen paraların içinden normal matematikle çıkamazsın. Biz 1 veriyorsak onlar 4-5 teklif ettiler. Ne dedi biliyor musun? 'Ben Acun ağabey ile yürüyorum. Bu teklifleri düşünmüyorum' dedi" diye konuşmuştu.