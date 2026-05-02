Ablaya Acı Veda: Zerrin Özer Cenazede Fenalaştı

İkimiz Bir Fidanız, Falcı, Deli Gibi Sevdim, Büklüm Büklüm ve Yalvarırım gibi efsane şarkılarla tanınan Tülay Özer hayatını kaybetti.

Mide rahatsızlığı nedeniyle Marmaris’teki bir hastaneye başvuran ve uzun süredir haftada 3 gün diyalize giren Tülay Özer'in acı haberi sonrası sevenleri yıkıldı. Tülay Özer'in kardeşi şarkıcı Zerrin Özer cenazede de zor anlar yaşadı.

Kariyeri boyunca büyük destek gördüğü ablasını sol yolculuğuna uğurlamak için camiye gelen Zerrin Özer araçtan inemedi. Bir süredir kendisi de sağlık sorunları yaşayan Özer fenalaştı. Ender Saraç araca girerek Zerrin Özer'e başsağlığında bulundu daha sonra ise "Zerrin aşırı üzgün, destek ilaç da kullanıyor. Sarıldık konuştuk" dedi.

Zerrin Özer daha sonra cenazenin yarısında camiden ayrıldı

