98 Bin Kişilik Rekor Katılım! Konya'da Ebru Yaşar İzdihamı: Sahne Şıklığı Göz Kamaştırdı

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Konya’da sahne alan Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Kılıçarslan Şehir Meydanı’nı dolduran 98 bin hayranıyla birlikte unutulmaz bir açık hava konserine imza attı.

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Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Konya’da verdiği konserle unutulmaz bir geceye imza attı.

98 Bin Kişilik Rekor Katılım! Konya'da Ebru Yaşar İzdihamı: Sahne Şıklığı Göz Kamaştırdı - Resim : 1

Kılıçarslan Şehir Meydanı’nı dolduran 98 bin müziksever, sanatçının sevilen şarkılarına gece boyunca hep bir ağızdan eşlik etti.

98 Bin Kişilik Rekor Katılım! Konya'da Ebru Yaşar İzdihamı: Sahne Şıklığı Göz Kamaştırdı - Resim : 2

Güçlü repertuvarı ve sahne enerjisiyle büyük beğeni toplayan Yaşar, festivalin en çok konuşulan konserlerinden birine imza attı.

98 Bin Kişilik Rekor Katılım! Konya'da Ebru Yaşar İzdihamı: Sahne Şıklığı Göz Kamaştırdı - Resim : 3

'SARI ZARAFET'

Konser kadar Ebru Yaşar’ın sahne şıklığı da dikkat çekti. Yazın enerjisini yansıtan sarı tonlarındaki drapeli elbisesi, zarif duruşu ve sade şıklığıyla tam not alan sanatçı, sahne ışıkları altında adeta göz kamaştırdı. Şıklığını inci detaylı kolyesiyle tamamlayan Yaşar, hem tarzı hem de güçlü performansıyla alkış topladı.

98 Bin Kişilik Rekor Katılım! Konya'da Ebru Yaşar İzdihamı: Sahne Şıklığı Göz Kamaştırdı - Resim : 4

DAKİKALARCA ALKIŞLANDI

Konser boyunca meydanı dolduran binlerce kişi, Ebru Yaşar’ın hit şarkılarını tek ses söyledi. Dakikalarca süren alkışlar eşliğinde sahneden ayrılan başarılı sanatçı, Konya’da bir kez daha unutulmaz bir festivale imza atarken, hem sesi hem de zarafetiyle geceye damgasını vurdu.

98 Bin Kişilik Rekor Katılım! Konya'da Ebru Yaşar İzdihamı: Sahne Şıklığı Göz Kamaştırdı - Resim : 5

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Kaynak: Haber Merkezi

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