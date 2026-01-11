87 Gündür Yoğun Bakımda! Fatih Ürek’in Sağlık Durumuyla İlgili Yeni Açıklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’daki evinde 15 Ekim’de aniden rahatsızlanan ve kalbi duran ünlü şarkıcı Fatih Ürek, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle hayata döndürülerek hastaneye kaldırılmıştı. O günden bu yana sanatçının yoğun bakımda süren tedavisi devam ediyor.

KALBİ 20 DAKİKA DURDU

Yaklaşık 20 dakika boyunca kalbi duran Fatih Ürek’in sağlık durumu, sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Uzun süredir uyutulan sanatçının genel tablosunun stabil olduğu, ancak süreç içerisinde zaman zaman küçük değişimlerin yaşandığı ifade ediliyor.

KISA SÜRELİ GÖZ HAREKETİ UMUT VERDİ

Geçtiğimiz günlerde Ürek’in kısa bir an gözlerini açıp kapattığı öğrenildi. Doktorlar, bu durumun nörolojik bir refleks olabileceğini belirtirken, gelişme sevenleri için umut verici bir işaret olarak değerlendirildi.

UZUN SÜRELİ YATIŞIN ETKİLERİ GÖRÜLÜYOR

Sanatçının uzun süredir yatar pozisyonda bulunması nedeniyle vücudunda bası yaraları oluştuğu ve belirgin kilo kaybı yaşadığı da aktarılan bilgiler arasında yer aldı.

'HAYATINI KAYBETTİ' İDDİALARI YALANLANDI

Yeni yılın ilk günlerinde sosyal medyada yayılan “Fatih Ürek hayatını kaybetti” iddiaları kısa sürede gündem olmuştu. Ancak menajer Mert Siliv, bu söylentileri kesin bir dille yalanlamıştı.

87 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA

Fatih Ürek’in 87 gündür yoğun bakımda olduğunu belirten menajer Mert Siliv, sürecin dalgalı bir seyir izlediğini ifade etti. Siliv, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

“Askerlik gibi gün sayıyorum. Henüz uyanma ya da belirgin bir kıpırdanma yok. Bazen üç gün iyi, dört gün kötü; bazen iki gün kötü, beş gün iyi geçiyor. Bunlar daha çok değerler üzerinden değerlendirdiğimiz gelişmeler.”

'CİDDİ BİR GERİLEME YOK'

Sanatçının genel durumunda olumsuz bir tablo olmadığını vurgulayan Siliv, uzun süreli yoğun bakımın fiziksel etkilerinin doğal olduğunu belirterek, “Şükürler olsun ciddi bir gerileme yok” dedi.

SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ

Menajer Siliv açıklamasını, “Allah’tan umut kesilmez. Beklemeye devam ediyoruz. Sevenlerinden dualarını eksik etmemelerini rica ediyoruz” sözleriyle tamamladı.

Kaynak: Haber Merkezi