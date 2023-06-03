83 yaşında baba olmaya hazırlanan Al Pacino, sevgilisi Noor Alfallah'tan DNA testi istedi

Oscar ödüllü oyuncu Al Pacino, bu hafta 29 yaşındaki sevgilisi Noor Alfallah'ın 8 aylık hamile olduğunu ve bebek beklediklerini açıklamıştı. Ancak Pacino ve Alfallah'ın ilişkilerine ve hamileliğe dair yeni iddialar ortaya atıldı.

Pacino'nun "birini hamile bırakabileceğine inanmayı reddettiği" ileri sürülürken, Alfallah'ın hamileliğini sadece iki ay önce öğrenerek doğum öncesi DNA testi talep ettiği belirtildi. Usta oyuncunun ayrıca Noor Alfallah'la ilişkisinin çoktan bittiğine inandığına dair yeni iddialar ortaya atıldı.

Al Pacino'nun, bazı sağlık sorunları nedeniyle bebeğin hiçbir zaman kendisine ait olmadığını iddia ettiği, Alfallah ile ilişkisini çok önceden bitirdiği ve hamilelik haberini 2 ay önce öğrendiği öne sürüldü.

Bir başka söylentiye göre ise Noor Alfallah DNA testi talebini kabul etti ve Pacino'nun gerçekten bebeğin babası olduğu ortaya çıktı.

Pacino, daha önceki birlikteliklerinden üç çocuk babası. Beverly D'Angelo ile birlikteliğinden 22 yaşında Olivia Pacino ve Anton James Pacino adında ikizleri var. Jan Tarrant ile birlikteliğinden de 33 yaşında Julie Pacino adında bir kızı var.