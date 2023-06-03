83 yaşında baba olmaya hazırlanan Al Pacino, sevgilisi Noor Alfallah'tan DNA testi istedi

Oscar ödüllü Al Pacino, bu hafta 29 yaşındaki kız arkadaşı Noor Alfallah'ın 8 aylık hamile olduğunu ve bebek beklediklerini açıklamıştı. Al Pacino'nun sevgilisinden DNA istediği öğrenildi.

Son Güncelleme:
83 yaşında baba olmaya hazırlanan Al Pacino, sevgilisi Noor Alfallah'tan DNA testi istedi

Oscar ödüllü oyuncu Al Pacino, bu hafta 29 yaşındaki sevgilisi Noor Alfallah'ın 8 aylık hamile olduğunu ve bebek beklediklerini açıklamıştı. Ancak Pacino ve Alfallah'ın ilişkilerine ve hamileliğe dair yeni iddialar ortaya atıldı.

Pacino'nun "birini hamile bırakabileceğine inanmayı reddettiği" ileri sürülürken, Alfallah'ın hamileliğini sadece iki ay önce öğrenerek doğum öncesi DNA testi talep ettiği belirtildi. Usta oyuncunun ayrıca Noor Alfallah'la ilişkisinin çoktan bittiğine inandığına dair yeni iddialar ortaya atıldı.

Al Pacino'nun, bazı sağlık sorunları nedeniyle bebeğin hiçbir zaman kendisine ait olmadığını iddia ettiği, Alfallah ile ilişkisini çok önceden bitirdiği ve hamilelik haberini 2 ay önce öğrendiği öne sürüldü.

Bir başka söylentiye göre ise Noor Alfallah DNA testi talebini kabul etti ve Pacino'nun gerçekten bebeğin babası olduğu ortaya çıktı.

Pacino, daha önceki birlikteliklerinden üç çocuk babası. Beverly D'Angelo ile birlikteliğinden 22 yaşında Olivia Pacino ve Anton James Pacino adında ikizleri var. Jan Tarrant ile birlikteliğinden de 33 yaşında Julie Pacino adında bir kızı var.

Son Güncelleme:
Yapıları gereği bunalımda olan 3 burç! Her zaman stresli olurlar Yapıları gereği bunalımda olan 3 burç! Her zaman stresli olurlar
Kardeş acısıyla sarsılan Serdar Ortaç klibini tamamlayamadı! Kardeş acısıyla sarsılan Serdar Ortaç klibini tamamlayamadı!
Galatasaray'ın şampiyonluğu Simge Sağın'a yaradı Galatasaray'ın şampiyonluğu Simge Sağın'a yaradı
Birce Akalay son anda kurtuldu: Takipçilerini uyardı Birce Akalay son anda kurtuldu: Takipçilerini uyardı
Şarkıcı Hadise'den üç sunucuya 'Reza Zarrab' davası Şarkıcı Hadise'den üç sunucuya 'Reza Zarrab' davası
Onlarla baş etmek imkansız... Zodyak kuşağındaki en güçlü 4 burç Onlarla baş etmek imkansız... Zodyak kuşağındaki en güçlü 4 burç
ÇOK OKUNANLAR
Asgari ücret, memur ve emekli maaşı mesaisi başlıyor: İşte kulislerde konuşulanlar Asgari ücret, memur ve emekli maaşı mesaisi başlıyor: İşte kulislerde konuşulanlar
8 milletvekili 2 kez yemin etti: İşte o isimler 8 milletvekili 2 kez yemin etti: İşte o isimler
Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Seks fantezisi ölümle sonuçlandı Seks fantezisi ölümle sonuçlandı
Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Listede dikkat çeken Türk yapımları Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Listede dikkat çeken Türk yapımları
Gözünüz kapalı güvenebilirsiniz: En sadık burçlar belli oldu En sadık burçlar belli oldu