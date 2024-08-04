80 Bin Kişiyi Şoke Eden Hareket: Ünlü Şarkıcı Konserini Durdurdu

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, müzik kariyerine ara vereceğini açıkladı. Ünlü şarkıcı, Las Vegas'daki "Weekends With Adele" adlı gösterisinin ardından bir süre sahnelere veda edecek.

Adele, son olarak Almanya'nın Münih kentinde özel bir konser serisiyle hayranlarıyla buluştu. "Adele in Munich" adlı gösterisinin ikinci akşamında şarkıcı, konserine kısa bir ara verdi.

NTV'de yer alan habere göre; Grammy ödüllü şarkıcı, Messe München'in dev ekranlarında Kadınlar 100 metre finalini izledi.

80 BİN KİŞİLİK KONSER DURDU

Konsere giden bir hayranın X hesabında yaptığı paylaşımda, Adele'in yaklaşık 80 bin kişinin izlediği konserine ara verdiği ve finale odaklandığı görülüyor.

2022'nin son aylarından beri Las Vegas'ta konser veren şarkıcı, 23 Kasım'da son konserini verecek. Adele, 2-3-9-10 tarihlerinde ise Münih'te özel bir konser serisinde müzikseverlerle buluşuyor.