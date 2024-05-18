7 yıllık evlilik bitti: Ümit Erdim ile eşi Seda Çınar sessiz sedasız boşandı
Ümit Erdim ile eşi Seda Çınar evliliklerini noktaladı. Çiftin geçtiğimiz ay boşandığı öğrenildi.
Ümit Erdim ile Seda Erdim, 2017 yılında nikâh masasına oturmuştu.
2018 yılında kızları Ses’i kucaklarına alan çift, 2022’de ikinci çocukları Ela’nın dünyaya gelişiyle bir kez daha anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.
Sık sık mutlu aile pozlarını sosyal medya hesaplarından yayınlanan çift hakkında boşanma iddiası gündeme geldi.
Bu iddiayı gündeme getiren nedense Seda Erdim’in sosyal medya hesabında soyadını değiştirmesiydi. Seda Erdim, hesabında kızlık soyadı olan 'Çınar'ı kullanmaya başladı.
Basına yansıyan haberler sonrasında ikili sessizliğini bozdu. Avukatları aracılığı ile boşandıklarını duyurdular:
"Müvekkilimiz Ümit Erdim eşi Seda Çınar ile sevgi ve saygı ile yıllardır yürüttükleri evliliklerini, yine aynı sevgi, saygı ve anlayış ortamında bitirme kararı almış, bu doğrultuda taraflar Nisan 2024 tarihinde anlaşmalı şekilde boşanmıştır. Taraflar arasında karşılıklı iyi niyet, saygı ve anlayışın hiçbir şekilde azalmadığı bu sürece ilişkin olarak, basında veya sosyal medyada yer alan olumsuz haberlere itibar edilmemesi ve tarafların çocuklarına, aile büyüklerine karşı olan hassasiyetlerine de anlayış gösterilmesi gerektiği şüphesizdir. Müşterek iki kız çocuğuna sahip olan taraflarca aile birliğine olan inanışları ve çocuklarını korumak amacıyla bu konuda başkaca herhangi bir açıklama yapılmayacaktır. Bu sürece ilişkin gerek basın gerek sosyal medyada yapılacak haberlerde, yorumlarda tarafların mahremiyetlerine, hassasiyetlerine ve kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan, itham ve iftira içerikli eylem ve söylemlerde bulunanlara karşı gerekli yasal işlemlerin başlatılacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Seda Çınar, bu paylaşımına, "Bu sefer kendime gülüyorum. Hâlâ öğrenecek çok şeyim varmış" notunu düşmüştü.