7 Aylık Evlilik Tek Celsede Bitti: Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan Boşandı

7 ay önce evlenen ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan tek celsede boşandı. Çiftin ayrılırken 'konuşmama protokolü' imzaladığı belirtildi.

Son Güncelleme:
7 Aylık Evlilik Tek Celsede Bitti: Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan Boşandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen davada çift, “evlilik birliğinin temelden sarsılması” gerekçesiyle tek celsede boşandı. Beykoz Adliyesi'nde görülen davaya taraflar katılmazken, anlaşmalı avukatlarına verdikleri dilekçeyle evlilikleri son buldu.

KONUŞMAMAK İÇİN SÖZLEŞME

Hürriyet'in haberine göre, ikilinin konuşmama üzerine ayrı bir sözleşme yaptığı ortaya çıktı. Her iki taraftan biri eğer evlilikleri ve boşanmaları hakkında konuşursa maddi tazminat değil ceza davası açabilecek ve ceza alacak.

Ünlü şovmenin menajeri de yaptığı açıklama, "Birlikte ortak maddelerle sözleşme imzaladılar. Konuşmama kararı aldılar. Boşanma anlaşmalı olarak gerçekleşti. Birbirleriyle ilgili röportaj yapmayacaklar. Konuşursa bir taraf hukuki ceza var, maddi değil" ifadelerini kullandı.

Ünlü Şovmen Mehmet Ali Erbil’den Kötü Haber! Evine Doktor ÇağrıldıÜnlü Şovmen Mehmet Ali Erbil’den Kötü Haber! Evine Doktor ÇağrıldıMagazin

Kaynak: Hürriyet

Etiketler
Mehmet Ali Erbil Boşanma
Son Güncelleme:
Ünlü Şarkıcı Gökçe İlacı Yok Diyerek Hastalığını İlk Kez Açıkladı İlacı Yok Diyerek Hastalığını İlk Kez Açıkladı
11 Saatlik Ameliyatla Sağlığına Kavuştu! Oyuncu Ufuk Özkan Vefasızlığı Unutmadı: Onları Hayatımdan Sildim Vefasızlığı Unutmadı, ‘Onları Hayatımdan Sildim’
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Esenyurt'ta Çifte Ölüm! Cesetleri Koridorda Bulundu Esenyurt'ta Çifte Ölüm! Cesetleri Koridorda Bulundu
Bayram Öncesi Emekliye İkramiye Sürprizi: Ankara Kulisleri Bu Rakamla Kaynıyor Bayram Öncesi Emekliye İkramiye Sürprizi: Ankara Kulisleri Bu Rakamla Kaynıyor
Türkiye Güne Acı Haberle Uyandı: Balıkesir’de F-16 Uçağı Düştü! 1 Pilot Şehit Oldu Balıkesir’de F-16 Uçağı Düştü! Şehidimiz Var
Trump İmzaladı, Piyasalar Karıştı: Altında Sert Yükseliş Trump İmzaladı, Piyasalar Karıştı: Altında Sert Yükseliş
Türkiye'yi Yasa Boğan Balıkesir'deki Kazanın Görgü Tanığı O Anları Anlattı: 'Alev Topu Koptu' Türkiye'yi Yasa Boğan Balıkesir'deki Kazanın Görgü Tanığı O Anları Anlattı: 'Alev Topu Koptu'