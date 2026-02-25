7 Aylık Evlilik Tek Celsede Bitti: Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan Boşandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen davada çift, “evlilik birliğinin temelden sarsılması” gerekçesiyle tek celsede boşandı. Beykoz Adliyesi'nde görülen davaya taraflar katılmazken, anlaşmalı avukatlarına verdikleri dilekçeyle evlilikleri son buldu.

KONUŞMAMAK İÇİN SÖZLEŞME

Hürriyet'in haberine göre, ikilinin konuşmama üzerine ayrı bir sözleşme yaptığı ortaya çıktı. Her iki taraftan biri eğer evlilikleri ve boşanmaları hakkında konuşursa maddi tazminat değil ceza davası açabilecek ve ceza alacak.

Ünlü şovmenin menajeri de yaptığı açıklama, "Birlikte ortak maddelerle sözleşme imzaladılar. Konuşmama kararı aldılar. Boşanma anlaşmalı olarak gerçekleşti. Birbirleriyle ilgili röportaj yapmayacaklar. Konuşursa bir taraf hukuki ceza var, maddi değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet