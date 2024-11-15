43 Yıllık Evlilik 10 Dakikada Bitti: 'Servetini Sevgililerine Harcıyor'

Avşar Film'in sahibi ve ünlü yapımcı Şükrü Avşar ile 43 yıllık eşi Hüsniye Avşar'ın evliliği, İstanbul Aile Mahkemesi'nde yapılan 10 dakikalık bir duruşma ile sona erdi.

Kaynak: Günaydın

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43 Yıllık Evlilik 10 Dakikada Bitti: 'Servetini Sevgililerine Harcıyor' - Resim: 1

Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, mahkeme, tarafların anlaşmalı olarak boşanmasına karar verdi. Şükrü Avşar, Hüsniye Avşar’a 5 daire ve 2 araba verilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

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43 Yıllık Evlilik 10 Dakikada Bitti: 'Servetini Sevgililerine Harcıyor' - Resim: 2

Hüsniye Avşar, geçen yıl açtığı davada, eşi Şükrü Avşar’ın kendisini defalarca aldattığını ve kadınlık onurunu zedelediğini belirterek boşanma talep etmişti.

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43 Yıllık Evlilik 10 Dakikada Bitti: 'Servetini Sevgililerine Harcıyor' - Resim: 3

200 BİN LİRA TEDBİR NAFAKASI

Eşinin, kendisinden aldığı sermaye ile kurduğu işten kazandığı tüm serveti sevgililerine harcadığını iddia eden Hüsniye Avşar, ‘Avşar Film’ şirketine tedbir konulmasını istemişti.

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43 Yıllık Evlilik 10 Dakikada Bitti: 'Servetini Sevgililerine Harcıyor' - Resim: 4

Mahkeme süreci boyunca, Şükrü Avşar’ın Hüsniye Avşar’a geçici olarak 200 bin lira tedbir nafakası ödemesine karar verilmişti.

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