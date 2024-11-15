43 Yıllık Evlilik 10 Dakikada Bitti: 'Servetini Sevgililerine Harcıyor'
Avşar Film'in sahibi ve ünlü yapımcı Şükrü Avşar ile 43 yıllık eşi Hüsniye Avşar'ın evliliği, İstanbul Aile Mahkemesi'nde yapılan 10 dakikalık bir duruşma ile sona erdi.
Kaynak: Günaydın
Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, mahkeme, tarafların anlaşmalı olarak boşanmasına karar verdi. Şükrü Avşar, Hüsniye Avşar’a 5 daire ve 2 araba verilmesi konusunda anlaşmaya vardı.
Hüsniye Avşar, geçen yıl açtığı davada, eşi Şükrü Avşar’ın kendisini defalarca aldattığını ve kadınlık onurunu zedelediğini belirterek boşanma talep etmişti.
200 BİN LİRA TEDBİR NAFAKASI
Eşinin, kendisinden aldığı sermaye ile kurduğu işten kazandığı tüm serveti sevgililerine harcadığını iddia eden Hüsniye Avşar, ‘Avşar Film’ şirketine tedbir konulmasını istemişti.
Mahkeme süreci boyunca, Şükrü Avşar’ın Hüsniye Avşar’a geçici olarak 200 bin lira tedbir nafakası ödemesine karar verilmişti.