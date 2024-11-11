4 Ay Önce Evlenmişti... Ünlü Model Yunanistan Tatilinde Hayatını Kaybetti

1990'lı yılların süper modeli Georgine Cooper, 4 ay önce evlendiği eşiyle çıktığı Yunanistan tatilinde hayatını kaybetti. 46 yaşında yaşamını yitiren Cooper’ın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Magazin haberleri
Son Güncelleme:
4 Ay Önce Evlenmişti... Ünlü Model Yunanistan Tatilinde Hayatını Kaybetti - Resim: 1

90’lı yıllarda podyumlarda fırtına gibi esen İngiliz top model Georgina Cooper, 46 yaşında hayatını kaybetti. 13 yaşından beri mankenlik yapan ve 4 ay önce iş insanı Nigel Smith ile evlenen Cooper, Yunanistan’da tatildeyken fenalaştı ve hastanede can verdi. Pandemide Covid- 19’a yakalanan Cooper’ın o zamandan beri tam iyileşemediği ifade edildi.

1 3
4 Ay Önce Evlenmişti... Ünlü Model Yunanistan Tatilinde Hayatını Kaybetti - Resim: 2

Daily Mail gazetesine açıklama yapan Georgina Cooper'ın eski menajeri Dean Goodman, "Yunanistan'ı çok seviyordu. Kocası Nigel ile birlikte İngiltere'ye dönecekti. Ama orada trajik bir şekilde hayata veda etti" dedi.

2 3
4 Ay Önce Evlenmişti... Ünlü Model Yunanistan Tatilinde Hayatını Kaybetti - Resim: 3

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI

Ünlü modelin ölüm nedeni henüz açıklanmadı fakat son yıllarda akciğer hastalıklarıyla boğuşanlar için düzenlediği yardım kampanyalarıyla basında kendine yer bulmuştu.

3 3