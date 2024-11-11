4 Ay Önce Evlenmişti... Ünlü Model Yunanistan Tatilinde Hayatını Kaybetti
1990'lı yılların süper modeli Georgine Cooper, 4 ay önce evlendiği eşiyle çıktığı Yunanistan tatilinde hayatını kaybetti. 46 yaşında yaşamını yitiren Cooper’ın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.
90’lı yıllarda podyumlarda fırtına gibi esen İngiliz top model Georgina Cooper, 46 yaşında hayatını kaybetti. 13 yaşından beri mankenlik yapan ve 4 ay önce iş insanı Nigel Smith ile evlenen Cooper, Yunanistan’da tatildeyken fenalaştı ve hastanede can verdi. Pandemide Covid- 19’a yakalanan Cooper’ın o zamandan beri tam iyileşemediği ifade edildi.
Daily Mail gazetesine açıklama yapan Georgina Cooper'ın eski menajeri Dean Goodman, "Yunanistan'ı çok seviyordu. Kocası Nigel ile birlikte İngiltere'ye dönecekti. Ama orada trajik bir şekilde hayata veda etti" dedi.
ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI
Ünlü modelin ölüm nedeni henüz açıklanmadı fakat son yıllarda akciğer hastalıklarıyla boğuşanlar için düzenlediği yardım kampanyalarıyla basında kendine yer bulmuştu.