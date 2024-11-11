4 Ay Önce Evlenmişti... Ünlü Model Yunanistan Tatilinde Hayatını Kaybetti

90’lı yıllarda podyumlarda fırtına gibi esen İngiliz top model Georgina Cooper, 46 yaşında hayatını kaybetti. 13 yaşından beri mankenlik yapan ve 4 ay önce iş insanı Nigel Smith ile evlenen Cooper, Yunanistan’da tatildeyken fenalaştı ve hastanede can verdi. Pandemide Covid- 19’a yakalanan Cooper’ın o zamandan beri tam iyileşemediği ifade edildi.