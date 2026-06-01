30 Bin Liralık Rezalet! Travis Scott İstanbul'da Sahnede Sadece 20 Dakika Kaldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünya turnesi kapsamında ilk kez Türkiye’ye geleceği duyurulan ve aylardır magazin gündeminden düşmeyen Travis Scott konseri, skandalla noktalandı. Sınırlı sayıda katılım ve fahiş bilet fiyatlarıyla VIP bir etkinlik olarak tasarlanan organizasyon bir krize dönüştü.

SAHNEYE 1 SAAT GEÇ ÇIKTI, YÜZÜNÜ GİZLEDİ

Tersane İstanbul’da düzenlenen ve binlerce kişinin saatler öncesinden doldurduğu alanda ilk kriz zamanlama ile başladı. Travis Scott, programlanan etkinlik saatinden yaklaşık bir saat sonra gecikmeli olarak sahneye adım attı. Konser boyunca yüzünü tamamen kapatan aksesuarlar ve maskeler takmayı tercih eden rapçinin, kendisini izlemek için servet ödeyen seyirciyle neredeyse hiç etkileşim kurmaması ve tavırları dikkat çekti.

SEYİRCİ YUHALAYARAK PROTESTO ETTİ

Sahneye çıkmasının üzerinden sadece 20 dakika geçen Travis Scott, şovunu aniden bitirerek sahneyi terk etti. Uzun süre hayranı oldukları sanatçıyı bekleyen ve en ucuz bilet için 30 bin TL ödeyen binlerce izleyici gözlerine inanamadı.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, performansın aniden sona ermesiyle alandaki kalabalığın Travis Scott’ı ve organizasyon firmasını dakikalarca yuhaladığı ve ıslıkladığı görüldü.

SERVET DEĞERİNDEKİ BİLET FİYATLARI

Travis Scott organizasyonu, daha gerçekleşmeden Türkiye’deki en pahalı konser listesinde zirveye oturmuştu. Etkinliğin resmi bilet satış fiyatları dudak uçuklatırken, biletlerin kara borsada yüz binlerce liraya alıcı bulduğu iddia edilmişti.

Sosyal medyada "Dakikası 1.500 liraya konser izledik" diyerek isyan eden vatandaşların öfkelendiği resmi fiyat tarifesi ise şöyleydi:

Genel Alan: 30 bin TL

Sahne Arkası: 60 bin TL

2. Faz Genel Alan: 40 bin TL

2. Faz Sahne Arkası: 80 bin TL

Kaynak: Haber Merkezi