2.Sezonda Değişiklik! Show TV'deki Bahar'a Yeni Kadın Başrol

Show TV ekranlarında yayımlanan Bahar dizisine yeni başrol geldi.

2.Sezonda Değişiklik! Show TV'deki Bahar'a Yeni Kadın Başrol - Resim: 1

Bahar dizisi, Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.

Elçin Afacan’dan yeni sezonda Bahar sürprizi!

Dizinin yeni başrolü ise sektörün deneyimli isimlerinden biri olan Elçin Afacan oldu. Elçin Afacan, diziye getireceği enerji ve yetenekleriyle izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Dizinin hayranları, Elçin Afacan'ın performansını merakla beklerken, yapımcılar ise yeni karakterin diziye katacağı dinamizmi heyecanla bekliyor. Bahar dizisinin yeni bölümleri, izleyicilere duygusal ve heyecan dolu anlar yaşatmaya devam edecek.

Haberin devamını okumak için tıklayın
Kıyafetine Yorum Yağdı! Demet Akalın’dan Yanıt Geldi Kıyafetine Yorum Yağdı! Demet Akalın’dan Yanıt Geldi
Küf Kokusu Hazal Kaya ile Ev Sahibini Kanlı Bıçaklı Yaptı: Taraflar Mahkemelik Oldu, Dava İstinafa Uzadı Küf Kokusu Hazal Kaya ile Ev Sahibini Kanlı Bıçaklı Yaptı: Taraflar Mahkemelik Oldu
NOW TV'den Seyircileri Üzen Kızıl Goncalar Kararı! Yeni Bölümler Bekleniyordu NOW TV'den Seyircileri Üzen Kızıl Goncalar Kararı! Yeni Bölümler Bekleniyordu
İrem Sak Türkiye’yi Terk Ediyor: Yalan Dünya'nın Tülay'ının Yeni Ülkesi Belli Oldu İrem Sak Türkiye’yi Terk Ediyor: Yalan Dünya'nın Tülay'ının Yeni Ülkesi Belli Oldu
İbrahim Tatlıses Canlı Yayında Sinir Krizi Geçirdi: "Beni Bu Kadınla Muhatap Etmeyin" İbrahim Tatlıses Canlı Yayında Sinir Krizi Geçirdi: "Beni Bu Kadınla Muhatap Etmeyin"
Aleyna Tilki’nin Özel Bilgileri İfşa Edildi: Ünlü Şarkıcıya Şantaj Yapıldı Aleyna Tilki’nin Özel Bilgileri İfşa Edildi
NOW TV'de Yayımlanıyordu! İddialı Dizinin Yeni Adresi Belli Oldu NOW TV'de Yayımlanıyordu! İddialı Dizinin Yeni Adresi Belli Oldu
Doktor Ela’nın Büyük Değişiminin Sırrı Çözüldü: Bir Öğünde Yedikleri Dillere Düştü Doktor Ela’nın Bir Öğünde Yedikleri Dillere Düştü
Filenin Sultanları Yarı Finale Çıktı, Tebrik Mesajları Yağdı: 'Dünyayı Kadınlar Kurtaracak' Filenin Sultanları Yarı Finale Çıktı, Tebrik Mesajları Yağdı
Star TV'de Yayımlanıyordu! Yalı Çapkını Yeni Adresinde Rekor Kırdı Star TV'de Yayımlanıyordu! Yalı Çapkını Yeni Adresinde Rekor Kırdı
Popstar Bayhan Karaları Bağladı Popstar Bayhan Karaları Bağladı
Sevişme Sahnesi Olay Olan Serenay Sarıkaya’dan Cesur Sözler: 'Bir Yönetmenin Beni Hayal Etmesini Çok İsterim' Serenay Sarıkaya’dan Cesur Sözler: 'Bir Yönetmenin Beni Hayal Etmesini Çok İsterim...'
ÇOK OKUNANLAR
Diyarbakır-Mersin Hattında Gizli Tutulan Operasyon: Polisten Polise Uyuşturucu Sevkiyatı! Ve Tuz Koktu... Polisten Polise Uyuşturucu Sevkiyatı
AFAD Duyurdu! Bodrum Açıklarında Deprem AFAD Duyurdu! Bodrum Açıklarında Deprem
BDDK Resmen Açıkladı: Milyonlarca Müşterinin IBAN Numarası Değişecek! Milyonlarca IBAN Numarası Değişecek
Tüm Zamanların Rekoru! Doların Ateşi Düşmüyor Tüm Zamanların Rekoru!
‘Mesai Saati Kısalıyor’ Bilmecesi: İşte AKP Kulislerindeki Son Bilgiler ‘Mesai Saati Kısalıyor’ Bilmecesi