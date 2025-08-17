25 Kilo Verip Sevenlerini Korkutmuştu! Kızı Yağmur Ünal Gerçekleri Açıkladı: İşte Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray'ın Son Durumu...

'DURUMU HAYET İYİ'

Son yıllarda bir anda 25 kilo kaybeden Şoray'ın bu halleri hayranlarını endişelendirdi. Kızı Yağmur Ünal, dün akşam katıldığı bir davette annesinin sağlık durumu hakkında gelen sorulara ise " Durumu gayet iyi, en iyi formunda, çok şükür" yorumunu yaptı.