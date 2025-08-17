25 Kilo Verip Sevenlerini Korkutmuştu! Kızı Yağmur Ünal Gerçekleri Açıkladı: İşte Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray'ın Son Durumu...
Sağlık sorunlarından kaynaklı son dönemin en merak edilen isimlerin başında gelen sinemanın usta ismi Türkan Şoray'dan haber geldi. Usta ismin kızı Yağmur Ünal, Türkan Şoray'ın son durumunu duyurdu. İşte daha önce 25 kilo veren Türkan Şoray'ın son sağlık durumu...
Kaynak: Haber Merkezi
Türkan Şoray, Cushing Sendromu sonrası 25 kilo vermişti. Ünlü oyuncunun son hali sevenlerini korkuturken kızı Yağmur Ünal'dan dikkat çeken açıklamalar yapıldı.
'DURUMU HAYET İYİ'
Son yıllarda bir anda 25 kilo kaybeden Şoray'ın bu halleri hayranlarını endişelendirdi. Kızı Yağmur Ünal, dün akşam katıldığı bir davette annesinin sağlık durumu hakkında gelen sorulara ise " Durumu gayet iyi, en iyi formunda, çok şükür" yorumunu yaptı.
Öte yandan Türkan Şoray'ın söz konusu olan bu sağlık sorununu yıllar önce atlattığı da iddia edildi. Usta oyuncu, 5 yıl önce geçirdiği tedavi ve operasyonlar sonucunda sağlığına kavuştu.
NE OLMUŞTU?
Türkan Şoray, Cushing Sendromu'na yakalanmıştı. Aşırı kilo alan usta oyuncu, Cushing Sendromu'nun sonuçlarından bir diğeri olan kemik erimesinden dolayı ayaklarından da sorun yaşamıştı.
2014 yılında aşırı kortizon üretiminin önüne geçmek için operasyon geçiren usta oyuncu, kısa sürede tam 20 kilo vermişti.