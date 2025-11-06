22 Gündür Yoğun Bakımda Uyutuluyor! Fatih Ürek'in Son Durumu Ne? Yeni Açıklama Geldi

Evinde kahvaltı yaparken kalp krizi geçiren ve 22 gündür yoğun bakımda uyutulan ünlü şarkıcı Fatih Ürek’in son sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi.

Son Güncelleme:
22 Gündür Yoğun Bakımda Uyutuluyor! Fatih Ürek'in Son Durumu Ne? Yeni Açıklama Geldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kalp krizi geçirdikten sonra 22 gündür yoğun bakımda uyutulan şarkıcı Fatih Ürek'in kısa süreli olarak gözlerini açıp kapadığı duyurulmuştu. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Ürek'in bu durumunu değerlendiren Müftüoğlu, Ürek'in kısa süreli göz hareketlerinin reflekse dayalı olabileceğini belirtti.

'NÖROLOJİK AÇIDAN OLUMLU'

Müftüoğlu "Bu tür refleksler, hastanın bilinç kazanması anlamına gelmez ancak nörolojik açıdan olumlu bir işaret olarak değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Fatih Ürek, geçtiğimiz hafta evinde kahvaltı yaparken aniden rahatsızlanmıştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ürek’in kalbi bir süre durmuş; yaklaşık 20 dakika süren müdahalenin ardından yeniden hayata döndürülmüştü. Hastanede yoğun bakıma alınan sanatçının kalp fonksiyonlarının normale döndüğü, ancak beyninin oksijensiz kaldığı süreye ilişkin bazı endişelerin bulunduğu doktorları tarafından paylaşılmıştı.

Son açıklamayı yapan avukatı Volkan Alkılıç, Ürek’in tedavisinin hekimlerin öngördüğü şekilde sürdüğünü belirterek, “Sağlık durumu hakkında yalnızca hastane ve menajeri açıklama yapacaktır” demişti.

Fatih Ürek’in Durumu Kritik! Sevenlerini Korkutan İddia, Ünlü İsimler Hastaneye Akın EttiFatih Ürek’in Durumu Kritik! Sevenlerini Korkutan İddia, Ünlü İsimler Hastaneye Akın EttiMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fatih Ürek kalp krizi
Son Güncelleme:
Aydın Aydın’dan Farkındalık Yaratan Şarkı! 'Miyav' Fırtınası Dijital Platformlarda 'Miyav' Fırtınası Tüm Dijital Platformlarda
Güllü İçin Kiralık Katil İddiası! Kızı Sessizliğini Bozdu Güllü İçin Kiralık Katil İddiası! Kızı Sessizliğini Bozdu
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Yağmur, Sis, Kar, Soğuk… Hepsi Bir Anda Bastıracak! Meteoroloji Tarih Verdi: 30 İlde Sarı Kodlu Alarm Yağmur, Sis, Kar, Soğuk… Hepsi Bir Anda Bastıracak! 30 İlde Sarı Kodlu Alarm
Araç Sahiplerine Kötü Haber: Akaryakıta Dev Zam Geliyor! Pompalar Alev Alacak Araç Sahiplerine Kötü Haber: Akaryakıta Dev Zam Geliyor! Pompalar Alev Alacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Açıkladı: 6 Gazetecinin İfadesi Alınacak Başsavcılıktan 6 Gazeteci İçin Açıklama
Ünlülere Uyuşturucu Soruşturmasında 7 İsim İçin Flaş Karar Ünlülere Uyuşturucu Soruşturmasında 7 İsim İçin Flaş Karar
Altında Fırtına Öncesi Sessizlik! İslam Memiş Tarih Verdi! 'Sakın Panik Yapmayın' Altında Fırtına Öncesi Sessizlik! İslam Memiş Tarih Verdi! 'Sakın Panik Yapmayın'