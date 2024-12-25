2024’te Hangi Ünlüler Hayatını Kaybetti? İşte Vedaları Yürek Sızlatan İsimler…
2024’ün bitmesine sayılı günler kala bu yıl hayatını kaybeden ünlüler, sevenleri tarafından bir kez daha anıldı. Hangi isimler hayatını kaybetti? Oyuncular, sunucular, tiyatro sanatçıları, yönetmenler… İşte 2024’te hayatını kaybeden o isimler…
Kaynak: Haber Merkezi
2024 geride bırakılmaya hazırlanırken, yıl içinde çok sayıda ünlü isim hayatını kaybetti. Sevenlerini, hayranlarını, yakınlarını kahreden ölümlerin ardından, o isimler bir kez daha anıldı. İşte 2024 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler…
ANKARALI TURGUT
Uzun süredir kanser tedavisi gören, ‘Ankaralı Namık’ olarak bilinen Turgut Karataş, 61 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ankaralı dostları Karataş’ı son yolculuğunda yalnız bırakmazken, miras kavgası yaşadığı çocuklarının cenazedeki duygu dolu anları çok konuşuldu.
AYLA ALGAN
Kariyeri boyunca sayısız tiyatro oyununda yer alan, çok sayıda ödülün sahibi Kurtlar Vadisi Pusu, O Hayat Benim, Unutulmaz, Yüreğine Sor, Ayda, Binbir Gece gibi iddialı dizilerde rol alan tiyatro ve sinema oyuncusu Ayla Algan, 86 yaşında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.
KENAN IŞIK
Geçirdiği beyin kanaması sonrasında yaklaşık 10 yıldır komada olan, Kim Beş Yüz Milyar İster? yarışmasının fenomen sunucusu Kenan Işık, Almanya'da tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinde hayatını kaybetti. 76 yaşındaki Işık, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.
METİN AROLAT
Ünlü şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, İstanbul Kozyatağı'nda sahne aldığı mekanda geçirdiği kalp krizi sonrasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 52 yaşındaki Arolat, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Arolat’ın vasiyetini açıklayan Armağan Çağlayan "Sakın arkamdan yas tutmayın!" dediğini söylemişti.
AHU TUĞBA
Yeşilçam’ın usta ismi Ahu Tuğba, ABD’de bulunan evinde rahatsızlandı, kızı tarafından hastaneye götürülen Tuğba, hayatını kaybetti. Ahu Tuğba’nın cenazesi vasiyeti üzerine Türkiye’ye getirildi. Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik, annesinin vasiyetini şöyle açıkladı: Tek bir şey söyledi kızım ben dedi, beni burada bırakma bir şey olursa dedi. Onu da Allah'ın izniyle yerine getirdik. Bir de duayı bırakma oku dedi.
AHMET UĞURLU
Süt Kardeşler, Eşref Saati gibi ünlü yapımlarda rol alan, sayısız tiyatroda sahneye çıkan, Türk sinemasının ve tiyatrosunun usta ismi Ahmet Uğurlu 75 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybetti. 'Tabutta Rövaşata' filmi ile 4 farklı etkinlikten 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülü ile dönen ünlü oyuncunun ölüm haberini, oyuncu Zafer Algöz duyurdu.
TOMRİS GİRİTLİOĞLU
Yaz Yağmuru, Kanto’dan Tango’ya gibi yapımların yönetmenliğini yapan, kanser tedavisi gören ünlü senarist ve yapımcı Tomris Giritlioğlu, 67 yaşında hayatını kaybetti. Giritlioğlu, "Salkım Hanım'ın Taneleri" filmiyle üne kavuşmuş, "Hatırla Sevgili", "Kurşun Yarası", "Çemberimde Gül Oya", "Ihlamurlar Altında", "Karayılan", "Asi", "Bu Kalp Seni Unutur mu?" gibi pek çok sevilen dizinin de proje tasarımını ve yapımcılığını üstlenmişti.
GÜNERİ CİVAOĞLU
Milliyet, Sabah gibi gazetelerde çalışan, TV kanallarında program sunuculuğu da yapan gazeteci Güneri Civaoğlu 85 yaşında hayatını kaybetti. TRT'nin kuruluşunda sabah haberlerini hazırlayan ekibin başında yer alan Civaoğlu, kanser tedavisi görüyordu.
SEVDA FERDAĞ
'Kapıcılar Kralı' başta olmak üzere yaklaşık 150 film ve dizide rol alan, Yeşilçam’a damga vuran usta oyuncu Sevda Ferdağ, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek 82 yaşında hayatını kaybetti.
TOLGA SAVACI
Uzun yıllardır eşi Nermin Bezmen'le Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan sinema oyuncusu Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti.
KAYHAN YILDIZOĞLU
Selana’nın Yüce Honos’u olarak hafızalara kazınan, Çiçek Taksi’deki rolüyle gönüllerde taht kuran usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti.
TÜRKER İNANOĞLU
Türk sinemasının duayen ismi, yönetmen, senarist ve yapımcı Türker İnanoğlu, geçirdiği ani rahatsızlığı ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 88 yaşındaki İnanoğlu'nun vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.
AYTEN GÖKÇER
"Taçsız Kral", "Yılan Hikayesi" ve "Yedi Kocalı Hürmüz" adlı yapımların da arasında olduğu çok sayıda film, dizi ve tiyatro oyununda rol alan Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti.
FATMA KARANFİL
Bir süredir kanser tedavisi gören, "Aşk-ı Memnu" dizisindeki Şâyeste Hanım rolü ile hafızalara kazınan Fatma Karanfil, 72 yaşında hayatını kaybetti.
GENCO ERKAL
Bir süredir kan kanseri tedavisi gören tiyatro ve sinema oyuncusu Genco Erkal, 86 yaşında hayatını kaybetti. Erkal'ın ölümü, kurucusu olduğu Dostlar Tiyatrosu'nun X hesabında paylaşılan Nazım Hikmet'in "Veda" şiirinin dizeleri ile duyuruldu.
VURAL ÇELİK
Avrupa Yakası'nda hayat verdiği Kubilay karakteriyle tanınan Vural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetti. Çelik'in ölüm nedenini menajeri Birol Güven, kalp krizi olarak açıkladı.
MURAT SOYDAN
"Sana Dönmeyeceğim”, “Saadet Güneşi”, “Yalan Yıllar” ve “Dert Bende” gibi filmlerle tanınan Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Murat Soydan, hayatını kaybetti.
SEVİL ÜSTEKİN
Kapıcılar Kralı, Şaban Oğlu Şaban ve Mahallenin Muhtarları gibi yapımlarda rol alan usta oyuncu Sevil Üstekin 79 yaşında hayatını kaybetti.
HASAN YALNIZOĞLU
Pankreas kanseri ile mücadele eden Anadolu Ateşi’nin eski dansçılarından Hasan Yalnızoğlu 50 yaşında hayatını kaybetti. Aynı zamanda oyunculuk da yapan Yalnızoğlu, katıldığı Survivor yarışmasının ardından geniş kitlelerce tanındı.
TUNCAY AKÇA
Hababam Sınıfı filminde “Bacaksız” lakaplı öğrenci rolüyle tanınan 60 yaşındaki Tuncay Akça kalp krizi sonucu İstanbul’da hayatını kaybetti. Akça’nın ölüm haberini menajeri Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Terzioğlu Hababam Sınıfı’nın değerli oyuncusu Tuncay Akça’yı kaybettik. Ailesine sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.
TEKİN TEMEL
Son olarak Bir Yemin Ettim dizisinde rol alan oyuncu Tekin Temel, geçirdiği kalp krizi sonrasında 56 yaşında yaşamını yitirdi. Daha önce de kalp krizi geçirdiği ve kalbine stent takıldığı belirtilen Tekin Temel kurtarılamadı.
AYDEMİR AKBAŞ
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Yeşilçam'ın usta isimlerinden Aydemir Akbaş hayatını kaybetti. İbrahim Tatlıses de yakın dostu Aydemir Akbaş'ın vefatı sonrası üzüntüsünü "45 yıllık dostum, ağabeyim, Aydoşum mekanın cennet olsun" sözleriyle dile getirdi.
ŞERİF GÖREN
22 Kasım’da evindeki merdivenlerden düşerek başını yere çarpan ve kaldırıldığı hastanede entübe edilen 80 yaşındaki usta yönetmen Şerif Gören, hayatını kaybetti. Birbirinden unutulmaz birçok yapıma imza atan, Altın Palmiye ödüllü yönetmen Şerif Gören için Atlas Sineması'nda tören düzenlendi.
MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ
Türkiye'nin ilk kadın Sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ 110 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Çığ'ın yazarı olduğu Kaynak Yayınları, "Son Sümer Kraliçesi, değerli yazarımız Muazzez İlmiye Çığ'ı kaybettik" sözleri ile duyurdu.