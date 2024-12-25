2024’te Hangi Ünlüler Hayatını Kaybetti? İşte Vedaları Yürek Sızlatan İsimler…

AHU TUĞBA

Yeşilçam’ın usta ismi Ahu Tuğba, ABD’de bulunan evinde rahatsızlandı, kızı tarafından hastaneye götürülen Tuğba, hayatını kaybetti. Ahu Tuğba’nın cenazesi vasiyeti üzerine Türkiye’ye getirildi. Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik, annesinin vasiyetini şöyle açıkladı: Tek bir şey söyledi kızım ben dedi, beni burada bırakma bir şey olursa dedi. Onu da Allah'ın izniyle yerine getirdik. Bir de duayı bırakma oku dedi.