Koca Bir Yıl Sahnede Fırtına Estirdiler... 2024 Yılının En Çok Bilet Satan Sanatçıları Belli Oldu: Listede Tek Bir Kadın Var

Türkiye'de 2024 yılında en çok konser bileti satan sanatçılar açıklandı. Listenin zirvesinde Yalın yer alırken, tek kadın sarkıcı ise Melike Şahin oldu.

Kaynak: Habertürk

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Koca Bir Yıl Sahnede Fırtına Estirdiler... 2024 Yılının En Çok Bilet Satan Sanatçıları Belli Oldu: Listede Tek Bir Kadın Var - Resim: 1

2024 yılında Türkiye genelinde pek çok şehirde sahne alan sanatçılar, müzikseverlerin büyük ilgisini topladı. Türkiye’nin dört bir yanında sevenleriyle buluşan şarkıcılar arasında en çok bilet satan isimler belli oldu.

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Koca Bir Yıl Sahnede Fırtına Estirdiler... 2024 Yılının En Çok Bilet Satan Sanatçıları Belli Oldu: Listede Tek Bir Kadın Var - Resim: 2

Bubilet ile Biletix'in açıkladığı verilere göre; yıl boyunca en fazla konser veren ve en çok bileti satılan sanatçılar arasında zirve Yalın'ın oldu.

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Koca Bir Yıl Sahnede Fırtına Estirdiler... 2024 Yılının En Çok Bilet Satan Sanatçıları Belli Oldu: Listede Tek Bir Kadın Var - Resim: 3

Yalın'ı sırasıyla Gökhan Türkmen, Sagopa Kajmer, Cem Adrian, Melike Şahin, Emir Can İğrek, Semicenk, Duman, Mert Demir ve Dedublüman takip etti.

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Koca Bir Yıl Sahnede Fırtına Estirdiler... 2024 Yılının En Çok Bilet Satan Sanatçıları Belli Oldu: Listede Tek Bir Kadın Var - Resim: 4

Listede en dikkat çeken detay ise kadın sanatçılar arasında yalnızca ikinci solo albümü Akkor ile bu yıl fırtına gibi esen Melike Şahin'in yer alması oldu.

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