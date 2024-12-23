Koca Bir Yıl Sahnede Fırtına Estirdiler... 2024 Yılının En Çok Bilet Satan Sanatçıları Belli Oldu: Listede Tek Bir Kadın Var
Türkiye'de 2024 yılında en çok konser bileti satan sanatçılar açıklandı. Listenin zirvesinde Yalın yer alırken, tek kadın sarkıcı ise Melike Şahin oldu.
Kaynak: Habertürk
2024 yılında Türkiye genelinde pek çok şehirde sahne alan sanatçılar, müzikseverlerin büyük ilgisini topladı. Türkiye’nin dört bir yanında sevenleriyle buluşan şarkıcılar arasında en çok bilet satan isimler belli oldu.
Bubilet ile Biletix'in açıkladığı verilere göre; yıl boyunca en fazla konser veren ve en çok bileti satılan sanatçılar arasında zirve Yalın'ın oldu.
Yalın'ı sırasıyla Gökhan Türkmen, Sagopa Kajmer, Cem Adrian, Melike Şahin, Emir Can İğrek, Semicenk, Duman, Mert Demir ve Dedublüman takip etti.
Listede en dikkat çeken detay ise kadın sanatçılar arasında yalnızca ikinci solo albümü Akkor ile bu yıl fırtına gibi esen Melike Şahin'in yer alması oldu.