2015'te ölen Kayhan’dan sesli mesaj: Sunucunun boğazı düğümlendi

2015 yılında aramızdan ayrılan efsane müzisyen Kayahan'ın sesi yapay zeka ile klonlandı.

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2015 yılında kaybettiğimiz unutulmaz sanatçı Kayahan'ın ses yapay zeka teknolojisiyle klonlandı. Usta şarkıcının kızı Beste'yi ve stüdyodakileri duygulandıran büyük sürpriz sunucuyu da duygulandırdı.

KIZINA DUYGULANDIRAN SÜRPRİZ

Beyaz TV'de canlı olarak yayınlanan, Gülşah Gürkan'ın yapımcılığını üstlendiği, Gülşah Çınar ve Yıltay Günay'ın birlikte sunduğu 'İz Bırakanlar' programına ProMedia Works kurucu ortakları İlker Ulubey ve Cengizhan Çelik konuk oldu. İki isim, Kayahan'ın kızı Beste'ye sürpriz olarak hazırladıkları ses kaydını canlı yayında izleyicilerle paylaştı.

"UZAKLARDA OLSAM DA GÖZÜM HEP ÜZERİNDE"

Kayıtta 2015 yılında kaybettiğimiz Kayahan'ın sesinden, "Sevgili kızım Beste, öncelikle hasretle o güzel yanaklarından öperim güzel kızım. Son şarkını çok beğendim. Keşke orada olsaydım da birlikte söyleyebilseydik. Uzaklarda olsam da gözüm hep senin üzerinde. Seninle gurur duyuyorum" ifadeleri duyuluyor. Ses kaydının dinlenmesiyle birlikte stüdyoda duygusal anlar yaşandı.

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