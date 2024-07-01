Güldür Güldür'ün yıldızı Rüştü Onur Atilla ve Nez’den ihanet açıklaması

Güldür Güldür Show programıyla tanınan ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla’nın boşanmasının üzerinden 20 gün geçmişken dün şarkıcı Nez’le tatil pozları yayınlayıp aşk yaşadıklarını duyurması ihanet iddialarını gündeme getirdi. Nez’den bu iddialara yanıt geldi.

Güldür Güldür'ün yıldızı Rüştü Onur Atilla ve Nez’den ihanet açıklaması

Güldür Güldür Show programıyla tanınan Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşi Sinem Aydın’dan 10 Haziran’da boşandığını açıkladı.

Güldür Güldür Show’un oyuncularından Rüştü Onur Atilla 10 Haziran’da 10 yıllık eşi Sinem Ayyıldız’dan tek celsede boşandığını açıklamıştı. Boşanmanın üzerinden kısa bir zaman geçen Rüştü Onur Atilla, şarkıcı Nez ile fotoğraflarını paylaştı. Nez de, Rüştü Onur Atilla’nın fotoğrafını “İyi ki” notuyla yayınladı. Bu durum Atilla’nın evliliğinin ihanet nedeniyle bittiği iddiasını gündeme getirdi.

20 gün önce boşanmıştı: Rüştü Onur Atilla ve Nez'den sarmaş dolaş poz!20 gün önce boşanmıştı: Rüştü Onur Atilla ve Nez'den sarmaş dolaş poz!Magazin

“RESMİ OLARAK BOŞANDIKTAN SONRA BİR ARAYA GELDİK”

Nez, konuyla ilgili Cihangir’de magazin news’ten Cenker Tezel’in sorularını yanıtladı ve şunları söyledi:

“İlişkimizin ardında çok büyük bir hikaye yok. Zamanlamasıyla ilgili ufak bir sorun yaşıyorum şu anda açıkçası… Çok kısa bir zaman önce evliliğini bitirmiş, aylar öncesinden evlerine ayırmışlar. Bunu ben bile bilmiyordum açıkçası… Sadece sosyal medyadan tanıdığım, televizyondan gördüğüm, sevdiğim arkadaş olarak şu an çok yeni bir ilişkimiz başladı. İnsanlardan şöyle bir hassasiyet bekliyorum; şarkım çıktı diye bunun reklam gibi olmasından çok rahatsızlık duyuyorum. Ben içi dışı bir olan bir insanım. Çok doğal yaşayan bir insanım. Yorumlar çok çirkin… ‘Evliliğini bitirdi’ diyorlar…

Siz şu anda yıllar önce evliliğinizi bitirdiniz, denediniz denediniz, aylar önce evlerinizi ayırdınız ve sonra boşanıyorsunuz. Resmi olarak boşandığınız gün itibariyle arkadaşınızla kahve de içersiniz, boşanmadan da yaparsınız bunu… Biz resmi olarak boşandıktan çok sonra bir araya geldik. Neden her zaman altında bir şey arıyorsunuz? Kadına sürekli saldırgan davranmaktan vazgeçin… Orada da bir kadın var burada da bir kadın var… Onların evliliğini bitmiş olması herkesin saygılı olmasını gerektiren bir şey…”

"HAK ETMİYORUZ"

Rüştü Onur Atilla, Nez ile beraberliğinin, Sinem Ayyıldız ile evli olduğu dönemde başladığı yönündeki sosyal medya yorumlarına karşılık bir açıklama yaptı.

Güldür Güldür'ün yıldızı Rüştü Onur Atilla ve Nez’den ihanet açıklaması - Resim : 2

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