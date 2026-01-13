2 Ay Önce Anne Olmuştu... Magazin Kulisleri Hareketlendi: İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar Boşanıyor mu?

İki ay önce anne olan İrem Helvacıoğlu’nun eşi Ural Kaspar’la yollarını ayırma aşamasına geldiği, çiftin ayrı evlerde yaşamaya başladığı iddia edildi.

İki ay önce anne olan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Kızı Sora’yı kısa süre önce dünyaya getiren Helvacıoğlu’nun, eşi Ural Kaspar ile evliliğinde kriz yaşadığı ve boşanma aşamasına geldiği iddia edildi.

Magazin kulislerine yansıyan bilgilere göre çiftin, bir süredir ayrı evlerde yaşadığı öne sürülüyor. “Gel Konuşalım” programında konuşan Ece Erken, Helvacıoğlu ve Kaspar’ın boşanma kararı aldığını, Ural Kaspar’ın ise sahibi olduğu kafenin karşısındaki bir daireye taşındığını dile getirdi.

Programın diğer sunucusu Nur Tuğba Namlı da, evlilik sürecinde Ural Kaspar’ın bazı hatalı tercihler ve ilişkiler nedeniyle sorunlar yaşadığını ileri sürdü. Tüm bu iddialara rağmen, İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Gel Konuşalım

