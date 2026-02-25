11 Saatlik Ameliyatla Sağlığına Kavuştu! Oyuncu Ufuk Özkan Vefasızlığı Unutmadı: Onları Hayatımdan Sildim

Karaciğer nakliyle sağlığına kavuşan Ufuk Özkan, hastalık sürecinde yalnız bırakıldığını belirtti. Özkan, “Kimseye kırıldığımı göstermedim; onları direkt engelledim ve hayatımdan sildim” dedi.

Son Güncelleme:
11 Saatlik Ameliyatla Sağlığına Kavuştu! Oyuncu Ufuk Özkan Vefasızlığı Unutmadı: Onları Hayatımdan Sildim
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geçtiğimiz günlerde karaciğer yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu için nakil kararı alınmıştı. Uzun süren donör arayışı sonunda Özkan’a uygun kişi bulundu. Kameraman arkadaşı Salih Kıvırcık’ın karaciğerinin uyumlu olduğu belirlendi. İki hafta önce gerçekleştirilen 11 saatlik karaciğer nakli operasyonunun ardından Özkan sağlığına kavuştu.

11 Saatlik Ameliyatla Sağlığına Kavuştu! Oyuncu Ufuk Özkan Vefasızlığı Unutmadı: Onları Hayatımdan Sildim - Resim : 1

ZORLU SÜRECİ ANLATTI

GZT Alfa’ya konuşan oyuncu, hastalık sürecinde ciddi bir hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi. Bazı yakın çevresinin kendisini yalnız bıraktığını ifade eden Özkan, şunları söyledi: "Bırakın aramayı, mesaj dahi atmayan ağabeylerim, yapımcılar ve oyuncu arkadaşlarım oldu. Allah bana onların gerçek yüzünü gösterdi. Kimseye kırıldığımı göstermedim; onları direkt engelledim ve hayatımdan sildim."

Özkan, bu deneyimi bir hayat tecrübesi olarak gördüğünü ve başkalarını memnun etmek uğruna kendi hayatından ödün verilmemesi gerektiğini vurguladı.

11 Saatlik Ameliyatla Sağlığına Kavuştu! Oyuncu Ufuk Özkan Vefasızlığı Unutmadı: Onları Hayatımdan Sildim - Resim : 2

‘HAYATTA HİÇBİR ŞEYE ÜZÜLMEYİN’

Oyuncu, hayata dair önemli bir mesaj da paylaştı: "Haksız yere özgürlüğünüz elinizden alınmadıkça veya amansız bir hastalığınız olmadıkça hayatta hiçbir şeye üzülmeyin" diyerek takipçilerine tavsiyede bulundu.

Karaciğer Nakli Olmuştu: Ufuk Özkan'dan Sevenlerini Sevindiren HaberKaraciğer Nakli Olmuştu: Ufuk Özkan'dan Sevenlerini Sevindiren HaberMagazin
Ameliyatı 11 Saat Sürmüştü: Ufuk Özkan'dan Sağlık Durumu İçin Korkutan İddiaya YanıtAmeliyatı 11 Saat Sürmüştü: Ufuk Özkan'dan Sağlık Durumu İçin Korkutan İddiaya YanıtMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ufuk Özkan
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Bipolar Bozuklukla Mücadele Ediyordu: Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti
Ünlü Şarkıcı Gökçe İlacı Yok Diyerek Hastalığını İlk Kez Açıkladı İlacı Yok Diyerek Hastalığını İlk Kez Açıkladı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
Esenyurt'ta Çifte Ölüm! Cesetleri Koridorda Bulundu Esenyurt'ta Çifte Ölüm! Cesetleri Koridorda Bulundu
Bayram Öncesi Emekliye İkramiye Sürprizi: Ankara Kulisleri Bu Rakamla Kaynıyor Bayram Öncesi Emekliye İkramiye Sürprizi: Ankara Kulisleri Bu Rakamla Kaynıyor
Türkiye Güne Acı Haberle Uyandı: Balıkesir’de F-16 Uçağı Düştü! 1 Pilot Şehit Oldu Balıkesir’de F-16 Uçağı Düştü! Şehidimiz Var
Trump İmzaladı, Piyasalar Karıştı: Altında Sert Yükseliş Trump İmzaladı, Piyasalar Karıştı: Altında Sert Yükseliş
Türkiye'yi Yasa Boğan Balıkesir'deki Kazanın Görgü Tanığı O Anları Anlattı: 'Alev Topu Koptu' Türkiye'yi Yasa Boğan Balıkesir'deki Kazanın Görgü Tanığı O Anları Anlattı: 'Alev Topu Koptu'