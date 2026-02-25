11 Saatlik Ameliyatla Sağlığına Kavuştu! Oyuncu Ufuk Özkan Vefasızlığı Unutmadı: Onları Hayatımdan Sildim

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geçtiğimiz günlerde karaciğer yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu için nakil kararı alınmıştı. Uzun süren donör arayışı sonunda Özkan’a uygun kişi bulundu. Kameraman arkadaşı Salih Kıvırcık’ın karaciğerinin uyumlu olduğu belirlendi. İki hafta önce gerçekleştirilen 11 saatlik karaciğer nakli operasyonunun ardından Özkan sağlığına kavuştu.

ZORLU SÜRECİ ANLATTI

GZT Alfa’ya konuşan oyuncu, hastalık sürecinde ciddi bir hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi. Bazı yakın çevresinin kendisini yalnız bıraktığını ifade eden Özkan, şunları söyledi: "Bırakın aramayı, mesaj dahi atmayan ağabeylerim, yapımcılar ve oyuncu arkadaşlarım oldu. Allah bana onların gerçek yüzünü gösterdi. Kimseye kırıldığımı göstermedim; onları direkt engelledim ve hayatımdan sildim."

Özkan, bu deneyimi bir hayat tecrübesi olarak gördüğünü ve başkalarını memnun etmek uğruna kendi hayatından ödün verilmemesi gerektiğini vurguladı.

‘HAYATTA HİÇBİR ŞEYE ÜZÜLMEYİN’

Oyuncu, hayata dair önemli bir mesaj da paylaştı: "Haksız yere özgürlüğünüz elinizden alınmadıkça veya amansız bir hastalığınız olmadıkça hayatta hiçbir şeye üzülmeyin" diyerek takipçilerine tavsiyede bulundu.

