108 kilo veren Aslı Samat yaz sezonunu açtı, mayolu pozlarını paylaştı: "Göbeğimin iki hâli de gerçek"

Tatilde çektirdiği mayolu pozlarını paylaşan Aslı Samat paylaşımına, "Tabii ki göbeğimin iki hâli de gerçek. Lakin duruş çok önemli. Bu fotoğrafla fark ettim ki çatlaklarım kendini aşmış. Dönünce bir çizdireyim kendimi" notunu düştü.