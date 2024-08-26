'100 Yıllık Armağan'ın Yayın Tarihi Belli Oldu: İşte Tolga Çevik'in 'Atatürk' Rolünden İlk Karesi...

"Komedi Dükkanı", "Arkadaşım Hoşgeldin" ve "Tolgshow" gibi gösterileriyle bilinen ünlü oyuncu ve komedyen Tolga Çevik, bir bankanın 100. yıl dönümü için çekilen “100 Yıllık Armağan” filminde Türkiye'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Ali Taner Baltacı‘nın yazıp yönettiği filmde Çevik, Suzan Kardeş’in makyajıyla Atatürk'e benzetildi. 25 Film imzalı 40 dakikalık döküdramadan ilk görsel de yayınlandı.

BU AKŞAM YAYINLANACAK

Engin Alkan’ın Celal Bayar’a, Burcu Kara’nın bankanın ilk kadın müdürü Hatice Hanım’a, Onur Buldu‘nun Kumbaracı’ya hayat verdiği döküdramada Celal Bayar’ın eşi Reşide Bayar’a da Gökşen Ateş hayat verdi. Film, bu akşam 22.00‘de Star TV‘de yayınlanacak.