10 yıllık evlilik tek celsede bitmişti: Buse Terim'den 'boşanma' sorusuna yanıt

Teknik direktör Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızları Buse Terim, 2014 yılında iş insanı Volkan Bahçekapılı ile görkemli bir düğün yaparak evlendi.

Ünlü çift ilk çocukları Nil'i 2016’da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018'de kucaklarına aldı. Ancak Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı çiftinden kötü haber geçtiğimiz mart ayında geldi.

AYRILIK NEDENİ SORULDU

Ünlü çift 10 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak tek celsede bitirdi. Boşanmanın ardından Buse Terim'e ayrılık nedeni soruldu.

Terim ise şöyle yanıt verdi:

"Çok önemli değil nedeni, neden olduğu bence. Nasıl evlenmek çok normal bir şey ise. Ayrılmak boşanmak bunlar da normal şeyler. Anne babayız biz iki tane kızımız var o yüzden hayat boyu görüşeceğiz onlar için."