10 Yaşında Dünyaca Ünlü Bir Yıldız Olmuştu... Şizofreni Teşhisi Koyuldu, Artık Görenler Tanıyamıyor

Bir dönem dünya çapında tanınan çocuk yıldız Jake Lloyd, henüz 10 yaşında Star Wars serisinin Gizli Tehlike (1999) filminde Anakin Skywalker’ın gençliğini canlandırmıştı. Ancak Hollywood’un parlak ışıkları altında başlayan kariyeri, ağır eleştiriler ve trajik olaylarla karanlık bir döneme dönüştü.

10 Yaşında Dünyaca Ünlü Bir Yıldız Olmuştu... Şizofreni Teşhisi Koyuldu, Artık Görenler Tanıyamıyor - Resim: 1

Jake Lloyd, “Star Wars” serisinin efsanevi kötü karakteri Darth Vader’ın çocukluğu olan Anakin Skywalker’ı canlandırdıktan sonra dünya çapında ünlendi. Ancak film eleştirmenlerden ve hayranlardan sert yorumlar aldı. Bu durum, Lloyd’un kariyerini ve ruhsal sağlığını derinden etkiledi. Lloyd, 2005 yılında oyunculuğu tamamen bıraktı.

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10 Yaşında Dünyaca Ünlü Bir Yıldız Olmuştu... Şizofreni Teşhisi Koyuldu, Artık Görenler Tanıyamıyor - Resim: 2

Lloyd’un hayatındaki zorluklar oyunculuğu bırakmasının ardından daha da büyüdü. 2008 yılında şizofreni teşhisi konulan Lloyd, ailesinin açıklamalarına göre hastalığını kabul etmedi. Uzun yıllar boyunca sık sık psikiyatrik tedavi gördü.

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10 Yaşında Dünyaca Ünlü Bir Yıldız Olmuştu... Şizofreni Teşhisi Koyuldu, Artık Görenler Tanıyamıyor - Resim: 3

OLAYLI ZAMANLAR GEÇİRDİ

2015’te Jake Lloyd, ehliyetsiz araba kullandığı ve polislerden kaçtığı gerekçesiyle tutuklandı. Daha sonra hapis yerine bir psikiyatri kliniğine gönderildi.

Bir yıl sonra ise Lloyd, annesiyle birlikte olduğu bir araba yolculuğu sırasında trafiğin ortasında araçtan inerek çevreyi tehlikeye attı. Bu olaydan sonra yine tedavi altına alındı.

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10 Yaşında Dünyaca Ünlü Bir Yıldız Olmuştu... Şizofreni Teşhisi Koyuldu, Artık Görenler Tanıyamıyor - Resim: 4

AKIL SAĞLIĞI MERKEZİNDE TEDAVİ GÖRDÜ

Geçtiğimiz yıllarda kötü bir ruhsal atak geçiren Lloyd, 18 ay boyunca bir akıl sağlığı merkezinde tedavi gördü. Son olarak Los Angeles’ta bir spor salonundan çıkarken görüntülendi. Sakallı ve yaşlanmış haliyle görenlerin tanımakta zorlandığı Lloyd, gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

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10 Yaşında Dünyaca Ünlü Bir Yıldız Olmuştu... Şizofreni Teşhisi Koyuldu, Artık Görenler Tanıyamıyor - Resim: 5

"OĞLUM HALA FİLMLERİ İZLİYOR"

Jake Lloyd’un annesi Lisa Lloyd, oğlunun Star Wars serisini hâlâ severek izlediğini ve yeni yapımları da takip ettiğini belirtti. Annesi, “O insanlar gibi değil. Star Wars’tan nefret etmiyor, hatta bayılıyor. Film çekimlerinde de çok eğlenmişti” dedi.

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10 Yaşında Dünyaca Ünlü Bir Yıldız Olmuştu... Şizofreni Teşhisi Koyuldu, Artık Görenler Tanıyamıyor - Resim: 6

TANINMAZ HALE GELDİ

Jake Lloyd’un hayatı, çocuk yaşta gelen şöhretin ve Hollywood’un yükünün genç bir zihin için ne kadar ağır olabileceğini gözler önüne seriyor. Şimdi 35 yaşında olan Lloyd, trajik hikayesiyle akıllarda kalmaya devam ediyor.

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10 Yaşında Dünyaca Ünlü Bir Yıldız Olmuştu... Şizofreni Teşhisi Koyuldu, Artık Görenler Tanıyamıyor - Resim: 7
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