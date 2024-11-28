10 Yaşında Dünyaca Ünlü Bir Yıldız Olmuştu... Şizofreni Teşhisi Koyuldu, Artık Görenler Tanıyamıyor
Bir dönem dünya çapında tanınan çocuk yıldız Jake Lloyd, henüz 10 yaşında Star Wars serisinin Gizli Tehlike (1999) filminde Anakin Skywalker’ın gençliğini canlandırmıştı. Ancak Hollywood’un parlak ışıkları altında başlayan kariyeri, ağır eleştiriler ve trajik olaylarla karanlık bir döneme dönüştü.
Jake Lloyd, “Star Wars” serisinin efsanevi kötü karakteri Darth Vader’ın çocukluğu olan Anakin Skywalker’ı canlandırdıktan sonra dünya çapında ünlendi. Ancak film eleştirmenlerden ve hayranlardan sert yorumlar aldı. Bu durum, Lloyd’un kariyerini ve ruhsal sağlığını derinden etkiledi. Lloyd, 2005 yılında oyunculuğu tamamen bıraktı.
Lloyd’un hayatındaki zorluklar oyunculuğu bırakmasının ardından daha da büyüdü. 2008 yılında şizofreni teşhisi konulan Lloyd, ailesinin açıklamalarına göre hastalığını kabul etmedi. Uzun yıllar boyunca sık sık psikiyatrik tedavi gördü.
OLAYLI ZAMANLAR GEÇİRDİ
2015’te Jake Lloyd, ehliyetsiz araba kullandığı ve polislerden kaçtığı gerekçesiyle tutuklandı. Daha sonra hapis yerine bir psikiyatri kliniğine gönderildi.
Bir yıl sonra ise Lloyd, annesiyle birlikte olduğu bir araba yolculuğu sırasında trafiğin ortasında araçtan inerek çevreyi tehlikeye attı. Bu olaydan sonra yine tedavi altına alındı.
AKIL SAĞLIĞI MERKEZİNDE TEDAVİ GÖRDÜ
Geçtiğimiz yıllarda kötü bir ruhsal atak geçiren Lloyd, 18 ay boyunca bir akıl sağlığı merkezinde tedavi gördü. Son olarak Los Angeles’ta bir spor salonundan çıkarken görüntülendi. Sakallı ve yaşlanmış haliyle görenlerin tanımakta zorlandığı Lloyd, gözlerden uzak bir hayat sürüyor.
"OĞLUM HALA FİLMLERİ İZLİYOR"
Jake Lloyd’un annesi Lisa Lloyd, oğlunun Star Wars serisini hâlâ severek izlediğini ve yeni yapımları da takip ettiğini belirtti. Annesi, “O insanlar gibi değil. Star Wars’tan nefret etmiyor, hatta bayılıyor. Film çekimlerinde de çok eğlenmişti” dedi.
TANINMAZ HALE GELDİ
Jake Lloyd’un hayatı, çocuk yaşta gelen şöhretin ve Hollywood’un yükünün genç bir zihin için ne kadar ağır olabileceğini gözler önüne seriyor. Şimdi 35 yaşında olan Lloyd, trajik hikayesiyle akıllarda kalmaya devam ediyor.