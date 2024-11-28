10 Yaşında Dünyaca Ünlü Bir Yıldız Olmuştu... Şizofreni Teşhisi Koyuldu, Artık Görenler Tanıyamıyor

OLAYLI ZAMANLAR GEÇİRDİ

2015’te Jake Lloyd, ehliyetsiz araba kullandığı ve polislerden kaçtığı gerekçesiyle tutuklandı. Daha sonra hapis yerine bir psikiyatri kliniğine gönderildi.

Bir yıl sonra ise Lloyd, annesiyle birlikte olduğu bir araba yolculuğu sırasında trafiğin ortasında araçtan inerek çevreyi tehlikeye attı. Bu olaydan sonra yine tedavi altına alındı.