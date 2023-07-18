1 yıllık evlilik tek celsede bitti! "Kendisinin bana biraz fazla olduğunu düşünenler var..."
Oyuncu Yağmur Ün, geçen yıl haziran ayında nikâh masasına oturduğu eşi Doğaç Ergezen ile anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin çocuklarının velayeti annede kaldı.
Oyuncu Yağmur Ün, geçen yıl haziran ayında nikâh masasına oturduğu eşi Doğaç Ergezen ile anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin çocuklarının velayeti annede kaldı.
Haziran Gecesi, Alemin Kralı, Kırgın Çiçekler, Söz gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu Yağmur Ün ve Doğaç Ergezen dün Kartal Adliyesi’nde 14. Aile Mahkemesi’nde yapılan duruşmayla boşandı.
Çift, çocukları Su Diana’nın velayetinde fikir birliğiyle sağladı ve velayet annede kaldı.
Yağmur Ün, evlilik teklifi alınca "Önümüzdeki yarım asır aşırı eğlenceli olacak" ifadelerini kullanarak sevgilisiyle sarıldığı pozunu paylaşmıştı.