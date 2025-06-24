1 Ay Önce Evlenen Ünlü Oyuncu Furkan Kızılay İsyan Etti! Boşandı İddiasına Şoke Eden Yanıt

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Survivor eski yarışmacılarından ünlü oyuncu Furkan Kızılay, 1 Haziran'da sevgilisi Tutku Yılmaz'la nikah masasına oturmuş, genç çifti Survivor ekibi de yalnız bırakmamıştı.

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı Havuç karakteriyle kariyerine adım atan daha sonra Survivor'da yarışan 34 yaşındaki oyuncu Furkan Kızılay, 5 yıllık ilişkisini evlilikle taçlandırmıştı.

AYRILIK İDDİASINA SON NOKTAYI KOYDU

Sevgilisi Tutku Yılmaz ile evlenen ünlü oyuncu eşiyle fotoğraflarını çok fazla paylaşmamış, ardından yeni evli çiftin ayrıldığı iddia edilmişti. Ünlü oyuncu takipçisinden gelen 'Ayrıldın mı?' sorusuna yanıt verdi.

'NE YAPAYIM AĞABEY?'

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaşım yapan Furkan Kızılay “Daha kaç tane paylaşmam lazım acaba? Ne yapayım ağabey, hanımımı mı paylaşayım sürekli? Burası benim Instagram hesabım, arada bir beraber paylaşım yapıyoruz, arada bir ben tek başıma..." diyerek tepki gösterdi.

Kızılay, "Burası benim Instagram hesabım, arada bir birlikte, arada bir tek paylaşım yapıyorum" dedi.