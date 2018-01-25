Mado'ya Katarlı ortak

MADO'nun yüzde 42.7'si Katarlı Al Sraiya Holding Group'a satıldı.

MADO’nun yüzde 42.7’si, Katar merkezli Al Sraiya Holding Group’a satıldı.

Dünya gazetesinden Kerim Ülker’in haberine göre, Doha merkezli Al Sraiya Holding Group ve Bahreyn’deki iştiraki Venture Capital Bank, MADO’nun yüzde 42.7’sini satın aldı.

Bir yılı geçen görüşmelerin ardından anlaşma sağlandığı belirtildi. Katarlı Al Sraiya ve Venture Capital, MADO’yu Lüksemburg’da kurulu Turkish Cafe Company S.A.R.L adlı firma üzerinden aldı.

MADO Genel Müdürü Gürol Çıragöz, “20 ülkede 50 mağazamız var. Bunu daha da artırmak ve küresel bir oyuncu olma hedefindeyiz. Bu ortaklık bu hedeflerimizi gerçekleştirmeye destek verecek” dedi.