  • BIST 119.044
  • Altın 161,968
  • Dolar 3,7353
  • Euro 4,6615
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara -2 °C
02.02.2018 03:00

Macron’dan Çavuşoğlu’nun sözlerine yanıt

»
Macron’dan Çavuşoğlu’nun sözlerine yanıt
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Zeytin Dalı harekâtına ilişkin yorumlarına karşı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan gelen tepkiyi değerlendirdi.

Tunus’ta dün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Macron, “Türk Dışişleri Bakanı’nın tepkisi muhtemelen, (harekâtın) sınırı korumanın ötesine geçmeyeceği, Türkiye’nin bugün tuttuğu pozisyonlardan daha ileri gitme niyetinin olmadığı ya da bölgede uzun süreli kalmayacağı anlamına geliyor” dedi.

Le Figaro gazetesine konuşan Macron, Afrin harekâtıyla ilgili, “Operasyon terörislere karşı mücadeleden çıkıp bir işgal operasyonuna dönüşürse bizim için büyük bir sorun haline gelir” diye konuşmuştu.

Çavuşoğlu ise Macron’un sözlerine şöyle yanıt vermişti:

“Afrin ile ilgili Fransa ya da başka bir ülke bize ders vermez. Bu Avrupalılar’ın şöyle bir ikiyüzlülüğü var. Yüzünüze karşı haklısınız diyorlar, arkanızdan açıklama yapıyorlar. Biz Fransa değiliz, Cezayir’i işgal edelim. Hatırlatma da bulunmalarını bile hakaret sayarız. Bu bir işgal değildir. Suriye’nin toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde destekliyoruz. Suriye’nin topraklarını teröristlerden temizlemeye yöneliktir.”

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'de okulda dehşet! Arkadaşlarına ateş açtı01 Şubat 2018 Perşembe 21:40
  • Alman parlamentosunda çok tartışılacak görüntü!01 Şubat 2018 Perşembe 21:25
  • İnternete erişimde eşitlik için trafiği yavaşlatma eylemi01 Şubat 2018 Perşembe 19:56
  • Dışişlerinden çok konuşulacak Suriye iddiası...01 Şubat 2018 Perşembe 18:45
  • Obama ilk kez o an hakkında konuştu01 Şubat 2018 Perşembe 18:25
  • BM'den Rusya, İran ve Türkiye'ye flaş çağrı01 Şubat 2018 Perşembe 17:45
  • IŞİD Iraklı generali öldürdü01 Şubat 2018 Perşembe 15:03
  • Akademisyen Ramadan tecavüz suçlamasıyla gözaltında01 Şubat 2018 Perşembe 14:47
  • Ünlü fast food zincirinde skandal01 Şubat 2018 Perşembe 14:00
  • Heniyye'nin 'terör listesine' alınmasına tepki01 Şubat 2018 Perşembe 13:57
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti