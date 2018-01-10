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10.01.2018 19:35

Maçoğlu: Espri güzel ama hesap sahte, itibar etmeyin

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Maçoğlu: Espri güzel ama hesap sahte, itibar etmeyin
Ovacık Belediye Başkanı Maçoğlu, kendi adına açılan Twitter hesabın sahte olduğunu söyledi. Maçoğlu "Espri güzel ama hesapta yazılanlara itibar etmeyin. Cumhurbaşkanlığına aday değilim" dedi

Fatih Maçoğlu, kendi adı kullanılarak açılan Twitter hesabına ilişkin açıklamalarda bulundu.

 Ovacık’ın komünist Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, “Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili” paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

Rudaw’a konuşan Fatih Maçoğlu, Cumhurbaşkanlığına adaylığının söz konusu olmadığını belirterek, “Açıklamanın yapıldığı sosyal medya hesabı sahtedir” dedi.


 
Laçoğlu, yapılan paylaşımı “güzel espri” nitelese de bu tür haberlere itibar erilmemesini istedi.

Dün akşam Ovacık Belediye Başkanı Maçoğlu adına Twitter’da açılan ‘parodi hesap’tan “Maçoğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını” paylaşımı yapılmıştı.

    Tek bir sahte hesap Maçoğlu'nun resmi hesabının iki katı!
Sahte hesaptan yapılan paylaşımda, “Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olurum. Size vaat olarak CB Külliyesini Ortadoğu’nun en büyük kütüphanesine çeviririm. Bu tweete 100 bin RT gelirse cumhurbaşkanlığı seçimi için aday olurum” denilmişti.

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