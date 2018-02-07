Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Dolmabahçe-Levazım tüneli projesi kapsamında daha önce bir bölümü alüminyum plakalarla kapatılan Maçka Demokrasi Parkı’nın Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'a bakan kısmı da sabah saatlerinde gelen işçiler tarafından kapatılmaya başlandı. Kapatılan alandaki ağaçlar ise tek tek sayılarak kırmızı boyalarla işaretlendi.

Maçka Parkı'nın bir bölümü daha bariyerlerle kapatılıyor.