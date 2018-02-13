  • BIST 114.495
  • Altın 162,649
  • Dolar 3,8058
  • Euro 4,7051
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara -4 °C
14.02.2018 06:35

Maçka Parkı’nda ağaç sökülmesine karşı eylem

»
Maçka Parkı’nda ağaç sökülmesine karşı eylem
Maçka Demokrasi Parkı'nda toplanan bir grup, parkta devam eden Dolmabahçe-Levazım tüneli projesi kapsamında yapılan ağaç sökme işlemlerini protesto etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa tünel projesi kapsamında Maçka Demokrasi Parkı’ndaki ağaçlar önceki gün sökülüp, dikilmek üzere Sarıyer Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı’na götürülmüştü.

Maçka Parkı Hepimizin İnisiyatifi’nin çağrısıyla, akşam 18.30’da toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, “Maçka Parkı’na sahip çıkalım!” başlığıyla bir basın açıklaması yaparak nöbet eylemine başladı. Basın açıklamasının ardından yapılan forumda parkta yaşanan olayların takip edilmesi ve hafta sonu parkta etkinlikler yapılması kararı alındı. Eylemciler, “İBB elini parkımdan çek.”, “İstanbul ölüyor, ihanet sürüyor.” sloganlarını attı. Eylem sırasında polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri alması dikkat çekti. Grup ayrıca her akşam parkta toplanarak nöbet tutacaklarını duyurdu. 

“İBB YALAN SÖYLÜYOR”

Maçka Parkı Hepimizin İnisiyatifi üyelerinden Ersin Kiriş, “İBB bökgeyi üst geçitlerle, tünel giriş çıkışlarıyla, katlı geçişlerle nasıl bir beton-yol kaosuna çevireceğini gerçek dışı görsellerle saklamaya çalışıyor, halka yalan söylüyor. Yaklaşık yüzyıllık ağaçların Maçka Parkı’nın bir parçası olduğu gerçeğini yok sayarak parkın bir kısmına boş arazi muamelesi yapıyor. Tünele giriş ve çıkış noktaları parkın hangi bölümüne yapılırsa yapılsın parktaki ağaçları ve parkın doğal yapısını zedeleyecek. Bilerce canlı etkilenecek.” açıklamasıyla tünel projesinin iptal edilmesini talep ettiklerini söyledi.(hürriyet)

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maçka Parkı'nda tünel çalışmaları devam ediyor; ağaç sökümü başladı!13 Şubat 2018 Salı 11:17
  • "Meclis kararı olmadan yurt dışına görevlendirme yapılıyor!"13 Şubat 2018 Salı 09:53
  • "İstanbul anayasası delik deşik olacak"13 Şubat 2018 Salı 09:39
  • 'Umut Cafe' Bakırköy'de13 Şubat 2018 Salı 08:13
  • 20 bin kadın girişimci mikrokredi ile hayat buldu13 Şubat 2018 Salı 08:07
  • İstanbullular İBB’ye 2017’de şikayet yağdırdı12 Şubat 2018 Pazartesi 22:51
  • 3. havalimanı mezarlık gibi... 400 işçinin ölümü gizlendi12 Şubat 2018 Pazartesi 13:46
  • Maçka Parkı'nda ağaçların sökülmesine başlandı12 Şubat 2018 Pazartesi 13:04
  • Kış okullarında becerileriniz konuşacak12 Şubat 2018 Pazartesi 11:58
  • Minik tiyatrocular büyük iş çıkardı12 Şubat 2018 Pazartesi 11:33
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti