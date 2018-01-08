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08.01.2018 10:55

Lucescu'dan 'Türk oyuncu' vurgusu

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Lucescu'dan 'Türk oyuncu' vurgusu
Trabzonspor Teknik Direktörü Çalımbay, savaşan takım istiyor.

Tolga SAĞLAM / ANTALYA, (DHA) Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, öğrencilerine, "Savaşan bir takım istiyorum" dedi.

Antalya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarıyla sezonun ikinci yarısına hazırlanan Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, antrenmanlarda futbolcularına sık sık uyarılarda bulunuyor. Öğrencilerine her fırsatta telafisi olmayan bir ikinci yarı oynayacaklarını hatırlatan Çalımbay, risk istemediğini söyledi.

SAVAŞAN BİR TAKIM OLACAĞIZ

Futbolculardan hata payını en aza indirmelerini isteyen deneyimli teknik adam, "Bütün takımın pres yapmasını istiyorum. Özellikle topu en yakınınızdaki arkadaşınıza atacaksınız. Birbirinizle konuşun. Riskli pas istemiyorum. Hata payını en aza indireceksiniz. Kaleyi gördüğünüzde şut çekmekten çekinmeyeceksiniz. Biz mücadele eden, tempolu,  savaşan bir takım olacağız" uyarılarında bulundu.

LUCESCU'DAN 'TÜRK OYUNCU' VURGUSU

Pazar akşamı Antalya'da Trabzonspor'un kampını ziyaret eden A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun, bordo-mavili kulübün başkanı Muharrem Usta ile yaptığı sohbette 'Türk oyuncu' vurgusunda bulunduğu öğrenildi. Lucescu'nun başkan Usta'ya 'Yabancı oyuncu almayın' dediği kaydedildi. Deneyimli teknik adam, daha önce yaptığı açıklamada da 'Yabancı oyuncular A Milli Takım için sorun yaratıyor' ifadesini kullanmıştı.

ANTALYA KAMPINDAKİ İLK HAZIRLIK MAÇI YARIN

Trabzonspor, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'da gerçekleştirdiği kamp dönemindeki ilk hazırlık maçını yarın oynayacak. Bordo-mavililer saat 16.00'da kamp yaptığı otelin sahasında Arnavutluk Süper  Ligi ekiplerinden Luftetari ile karşı karşıya gelecek.

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