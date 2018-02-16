Lübnan medyasında flaş Afrin iddiası

Kürt güçleriyle Şam’ın, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve beraberindeki Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) saldırılarına karşı koymak için Afrin’e Suriye ordusu birliklerinin gönderilmesinde anlaştığı öne sürüldü.

Sputnik’in, Lübnan’da yayın yapan Mayadeen televizyonundan aktardığına göre bir kaynak, Kürt güçleri ve Şam’ın, Suriye ordusunun Afrin’e girmesi konusunda anlaşmaya vardığını ileri sürdü.

Haberde, kararın Afrin’in korunması ve TSK ile beraberindeki güçlerin saldırılarına karşı koyulması amacıyla alındığı belirtildi.

Pentagon’un haberi yokmuş

Sputnik’e konuşan bir ABD dışişleri kaynağı ise konuyla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon Sputnik’e, “Afrin’de operasyon gerçekleştirmiyor ve hiçbir şekilde temsil edilmiyoruz. Böyle bir diplomatik anlaşma varsa, bu bizim işimiz değil” dedi.

YPG, silahları Şam’a teslim etmedi

Russia Today (RT) Arapça’ya konuşan bir kaynak ise Kürtlerin, TSK’ya karşı Şam’dan destek istediğini, ancak anlaşmaya varılamadığını bildirdi. Kaynak “YPG, silahlarını Şam’a teslim etme koşulunu reddetti, bu nedenle görüşmeler anlaşmaya ulaşılamadan sonra erdi” dedi.