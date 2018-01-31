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31.01.2018 14:00

Lübnan Başbakanı Hariri Ankara'da

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Lübnan Başbakanı Hariri Ankara'da
Başbakan Binali Yıldırım, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yi Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşıladı

Çankaya Köşkü'ndeki tören, iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı. Hariri, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tören Taburu'nu "merhaba asker" diyerek selamladı.

İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Yıldırım ve Hariri, Çankaya Köşkü'nün merdivenlerinde tokalaşarak basına poz verdi.

Törende, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile diğer ilgililer de hazır bulundu.

Başbakan Yıldırım, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Saad Hariri onuruna Çankaya Köşkü'nde öğle yemeği verecek.

İkili ilişkilerin ele alınacağı görüşmelerde, güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

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