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08.02.2018 15:05

Los Angeles Times 500 milyon dolara satıldı

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Los Angeles Times 500 milyon dolara satıldı
ABD'nin önemli gazetelerinden Los Angeles Times'ın, bölgenin önde gelen iş adamlarından biyoteknoloji milyarderi Patrick Soon-Shiong tarafından 500 milyon dolara satın alındığı bildirildi.

Los Angeles Times'ın ana şirketi olan Tronc'tan yapılan yazılı açıklamada, 136 yıllık gazetenin yeni sahibinin belli olduğu kaydedildi.

Açıklamaya göre Los Angeles Times, 500 milyon dolar nakit karşılığında bölgenin önemli iş adamlarından biyoteknoloji milyarderi ve aynı zamanda doktor olan Soon-Shiong'a ait Nant Capital adlı şirkete satıldı.

Anlaşma gereği San Diego Union-Tribune ve bazı diğer yerel medya unsurlarının da yeni sahibinin kontrolüne geçtiği ifade edildi.

'ÖDÜLLÜ GEZETECİLİK GELENEĞİNİ OLDUĞU GİBİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Satışla ilgili ilk açıklamasında milyarder Soon-Shiong, "Los Angeles Times'ın ödüllü gazetecilik geleneğini olduğu gibi sürdüreceğiz" yorumunu yaptı ve gazetede köklü bir değişiklik yapmayı düşünmediğini belirtti.

Son dönemde gazete içinde bazı sorunlar yaşanmış, gazetenin yayıncısı hakkındaki cinsel taciz iddiaları sonrasında ücretsiz izne çıkarılmış, gazetenin idaresi 3 editöre bırakılmış ve tüm bu gelişmelerin ardından ocak ayında gazete çalışanları sendikalaşmak için oylama yapmıştı.

44 PULITZER ÖDÜLÜ VAR

Yaklaşık 20 yıldır Chicago bazlı bir yayın grubunun elinde olan Los Angeles Times, ABD'de batı yakasının en büyük gazetesi olarak biliniyor ve topladığı 44 Pulitzer Ödülü ile tanınıyor.

NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ta da hissesi bulunan ve 'ABD'nin en zengin doktoru' olan Güney Afrika doğumlu Soon-Shiong'un, 8 milyar dolarlık bir serveti olduğu tahmin ediliyor.

E-ticaret devi Amazon şirketinin milyarder kurucusu Jeff Bezos da 2013 yılında ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'u 250 milyon dolara satın almıştı.

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