Liseye girecekler için örnek sorular bugün açıklanacak

Liseye giriş sınavında örnek sorular saat 15:00'te MEB'ten paylaşılacak.
Sınavla öğrenci alan liselere yerleştirme sınavına ilişkin örnek sorular, bugün saat 15.00’te http://meb.gov.tr adresinden paylaşılacak.
Liseye giriş sınavında örnek sorular saat 15:00'te MEB'ten paylaşılacak.
Sınavla öğrenci alan liselere yerleştirme sınavına ilişkin örnek sorular, bugün saat 15.00’te http://meb.gov.tr adresinden paylaşılacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.