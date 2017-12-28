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28.12.2017 12:05

Liseye girecekler için örnek sorular bugün açıklanacak

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Liseye girecekler için örnek sorular bugün açıklanacak
Liseye giriş sınavında örnek sorular saat 15:00'te MEB'ten paylaşılacak.

Liseye giriş sınavında örnek sorular saat 15:00'te MEB'ten paylaşılacak.

Sınavla öğrenci alan liselere yerleştirme sınavına ilişkin örnek sorular, bugün saat 15.00’te http://meb.gov.tr adresinden paylaşılacak.

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