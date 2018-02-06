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06.02.2018 13:45
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Liselilerin kanlı biten oyun kavgası kamerada

Liselilerin kanlı biten oyun kavgası kamerada
Esenyurt'ta bilgisayar oyunu nedeniyle tartıştığı öne sürülen iki arkadaşın kavgasında kan aktı. Kavgada 16 yaşındaki çocuk boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Erhan TEKTEN / İstanbul DHA Esenyurt'ta iddiaya göre, lise öğrencisi ve mahalle arkadaşı R.A. (16)  ile Yunus Emre Şahin (16) internet kafede oynadıkları online bir bilgisayar oyunu nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma ve küfürler daha sonraki günlerde sosyal medya üzerinden mesajlaşmalarla devam etti. R.A ile Şahin geçtiğimiz cumartesi akşamı buluştu. R.A. ve Şahin burada da tartışmayı sürdürdü.

MARKETTEKİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Tartışıp yumruklaşan ikiliden R.A., yanında getirdiği bıçağı Şahin'in boğazına ve koluna sapladı. Yaralı halde kaçarak bir markete sığınan Şahin, buradakilerden ambulans çağırmalarını istedi. Kan kaybeden Şahin bir süre sonra marketin girişindeki merdivenlere yığıldı.

R.A. olay yerine ulaşan ambulansla hastaneye kaldırıldı; fakat yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yunus Emre Şahin'in markete sığınması ve yere yığılması da iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olay sonrası kaçan R.A. polis tarafından yakalandı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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