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07.02.2018 14:25

Lisede yaşanan patlama Meclis gündeminde

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Lisede yaşanan patlama Meclis gündeminde
CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İzmir'de bir lisede yaşanan doğalgaz patlamasını Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Meclis gündemine taşıdı.

İzmir’in Gaziemir Sarnıç ilçesinde, Abdülhamit Han Teknik Lisesi’nde doğalgaz kazanın patlaması sonucu1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 vatandaşın da yaralandığı olay ile ilgili CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle bir soru önergesi sundu.

Bayır, patlamanın hemen ardından, Abdülhamit Han Teknik Lisesi’ne giderek incelemelerde bulunarak açıklamalarda bulunmuştu. Bayır, ‘’Bodrum katında bulunan kazan dairesinin yanında, biçki dikiş kursu için eğitim görülen bir sınıfın, diğer yanında da spor soyunma odalarının olduğunu gördüm. Kursiyerlere sınıf için alınan yer ile kazan dairesi arasında bulunan yığma tuğla duvarın komple kolon ve kirişlerden ayrılarak devrilmesi sonucu, can kaybınave yaralanmalara neden olmuş. Patlama ihtimali bulunan doğal gazla çalışan kazan dairesi yanını sınıf yapan anlayışın mı, projeye uymayan müteahhidin mi, kontrolünü yapmayan İl, İlçe Milli Eğitim Müdürünün mü hatası var? Yoksa yine, orada can veren vatandaşımızın alın yazısı ya da fıtratında varmış mı diyeceksiniz?’’ ifadelerini kullanmıştı.

İşte o soru önergesi;

1.    Bodrum katında patlama ihtimali bulunan Doğalgaz tesisatının yanına biçki dikiş kursu yapılması için, Mili Eğitim Bakanlığından izin alınmış mıdır? Kazan dairesine, 5 metre uzaklıktaki bir bölüme kursiyer sınıfı yapılması doğru mudur?

2.    Doğalgaz tesisatı bağlandıktan sonra, kontrol yapılmış mıdır? Eğer kontrol yapıldıysa, kontrol yapan şirket veya kurumun isimleri nelerdir? Olay sonucunda benzer olayların yaşanmaması adına önlem almayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız ne gibi önlemler alacaksınız?

3.    Doğalgaz kaçağı için herhangi bir alarm sistemi var mıdır? Var ise, alarm sistemi neden devreye girmemiştir?

4.    Abdülhamit Han Teknik Lisesi’nin inşaat ihalesini alan firmanın ya da inşaatı yapan taşeron firmanın teknik açıdan herhangi bir sorumluluğu var mıdır? 

5.    Bu faciaya sebebiyet veren kurum, şirket, şahıs ve taşeron firmalar hakkında cezai bir işlem yapılacak mıdır?

6.    Milli Eğitim Bakanlığının bu tür olayların bir daha yaşanmaması adına gerekli denetimi sağlayacak teknik ekibi bulunmakta mıdır? Eğer böyle bir ekibi yok ise, teknik bir ekip oluşturmayı düşünüyor musunuz?

7.    Patlama ihtimali bulunan bu tip makine ve teçhizatın okul alanı dışında bir bölümde olması, teknik olarak daha uygun değil midir?

8.    Bu olaydan sonra İl Milli Eğitim Müdürlükleri, sorumlu bulundukları ildeki okulların tümünde, bir tarama yapacaklar mıdır? 

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