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06.02.2018 13:45

Lisede doğalgaz patlaması: Ölü ve yaralılar var

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Lisede doğalgaz patlaması: Ölü ve yaralılar var
İzmir'in Gaziemir İlçesi'nde doğalgaz patlaması meydana geldi.

İZMİR, (DHA) - İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Abdulhamit Han Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kazan dairesinde meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Bugün saat 12.00 sıralarında, Gaziemir ilçesi Sarnıç Mahallesi'ndeki Abdulhamit Han Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nin doğal gaz kazanı, büyük bir gürültüyle patladı.

Okulda derslerin işlendiği sırada meydana gelen patlama, büyük paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre olayda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. 

Patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine okula, çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürülürken, öğrenciler tahliye edildi.

Yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alıp, öğrencilerin tahliyesini sağladı. Haberi duyan veliler ise endişeyle okula koştu ve çocuklarına ulaşmaya çalıştı.

Ölen kişinin kimliği hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Okulda doğal gaz kazanınıda patlama meydana geldi. Öğrencilerimiz tahliye eedildi" açıklamasını yaptı.

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