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30.12.2017 01:05

Lise öğrencisine tecavüz edip hamile bıraktı! Savunmasıyla 'pes' dedirtti

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Lise öğrencisine tecavüz edip hamile bıraktı! Savunmasıyla 'pes' dedirtti
Antalya Manavgat'ta lise 3'üncü sınıf öğrencisi Ş.Ö.'ye (17) cinsel saldırıda bulunup hamile bırakan mahalle bakkalı Celal Ö. (63), 6 yıl 9 ay hapse mahkum edildi.

DNA testi sonucunu kabul etmeyen Celal Ö., "Sonuç neden öyle çıktı ben de bilmiyorum. Bir yanlışlık olmalı. Bu olayda en çok mağdur benim" dedi.

Antalya'da bakkal işleten Celal Ö., geçen haziran ayında ekmek almaya gelen lise öğrencisi Ş.Ö.'ye cinsel saldırıda bulundu ve hamile bıraktı. Tutuklanan Celal Ö.'nün yargılandığı davanın karar duruşması, Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Alanya Cezaevi'nde tutuklu Celal Ö., duruşmaya Ses Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

YÜZDE 99.9 BABASI ÇIKTI

Duruşmada esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, olay tarihinde 16 yaşında olan Ş.Ö.'nün ifadesini okudu. Olay günü bakkala ekmek almaya giden Ş.Ö.'nün alkollü olan Celal Ö.'nün tecavüzüne uğradığını anlatan savcı, genç kızın şikayetçi olduğunu belirtti.

Ş.Ö.'nün annesi A.K.'nın ise kızının adet görmemesi üzerine hastaneye götürdüğünü ve hamile olduğunu öğrendiğini kaydeden savcı, annenin de jandarmaya giderek şikayette bulunduğunu aktardı. 11 hafta 2 günlük ceninin kürtaj yoluyla alındığını kaydeden savcı, ceninden ve şüpheliden alınan örneklerle DNA testi yapıldığını, test sonunda Celal Ö.'nün yüzde 99.9 biyolojik baba olduğunun tespit edildiğini vurguladı.

Savcı, sanığın ifadesinde Ş.Ö. ile birden fazla kez ilişkiye girdiğini kabul ettiğini, bu nedenle sanığın 'reşit olmayanla birden fazla cinsel ilişkiye girme' suçundan cezalandırılmasını istedi.

'İLİŞKİYE GİREREK HATA YAPTIM'

Daha önceden Ş.Ö. ile rızası dahilinde birlikte olduğunu iddia eden Celal Ö., bu birliktelikten hamileliğin söz konusu olmadığını kaydetti.

DNA testi sonucunu da kabul etmeyen Celal Ö., "Sonuç neden öyle çıktı ben de bilmiyorum. Bir yanlışlık olmalı. Bu olayda en çok mağdur benim. Ş.Ö. ile ilişkiye girerek hata yaptım. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti yargılama sonunda Celal Ö.'yü 'reşit olmayan bir kişiyle cinsel ilişkiye girmek' suçundan 6 yıl 9 ay hapse mahkum etti. 

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