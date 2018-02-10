Lise öğrencileri bedenleriyle 'Zeytin Dalı' yazdı

Amasya’da 190 öğrenci, Afrin’de görev yapan askerlere destek vermek için okul bahçesine bedenleri ile 'Zeytin Dalı' yazdı.

Sinan HARMANCI / AMASYA, (DHA)- Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesine Amasyalı öğrencilerden anlamlı bir destek geldi. Amasya Anadolu Lisesi okul idaresi, öğretmenleri ve 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinden oluşan 190 kişi ile okul bahçesinde oluşturulan koreografi ile 'Zeytin Dalı' yazıldı.

Amasya Anadolu Lisesi Müdürü Niyazi Şişik, “Amacımız sadece akademik başarı değil, milli ve manevi duyguları da arttıran çalışmalar yapan bir okul kimliği oluşturmak. Tüm sınıflara şehit ismi vererek geçen sene farkındalık oluşturmuştuk. Bu sene de Afrin operasyonuna destek amacıyla böyle bir düşünce geliştirdik. Bizler sadece kendi okulumuzu değil, ülkemizin duygularını yansıtıyoruz. Bizlerin rahatlığı için canını siper eden askerlerimize minnet borçluyuz. Emeği geçen tüm çocuklarıma ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.