Lider Başakşehir'e Fenerbahçe'den 'KOCAMAN' fren

Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir evinde Fenerbahçe ile karşılaştı.

Medipol Başakşehir: 0 - Fenerbahçe: 2



Fenerbahçe, lider Başakşehir'i devirdi zirve karıştı. Rakibini deplasmanda 2 golle deviren sarı-lacivertliler rakibiyle arasındaki puan farkını eritti. Başakşehir'in son 2 haftada 5 puan kaybetmesinin ardından Galatasaray konuk edeceği Antalyaspor'u mağlup etmesi halinde ligin yeni lideri olacak. Öte yandan Fenerbahçe, M.Başakşehir'in sahasında 31 maçtır süren yenilmezlik serisine son vermiş oldu.

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Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golleri; Spor Toto Süper Lig'deki 100. maçına çıkan Fernandao 32. ve 56. dakikalarda kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 41 puana yükselirken, Medipol Başakşehir 43 puanda kaldı. Galatasaray, Antalyaspor'u yenmesi halinde 44 puana yükselerek zirvenin yeni sahibi olacak.

Öte yandan Fenerbahçe 2-0'lık galibiyetle, Süper Lig'in ilk yarısında Ülker Stadı'nda 3-2 mağlup olduğu Başakşehir'e karşı ikili averajda öne geçmiş oldu.

DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Fatih Terim Stadı'ndaki mücadeleye Fenerbahçe oldukça iyi başladı... Henüz 2. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Giuliano'nun yerden çektiği şut az farkla dışarı çıktı. 19. dakikada ise penaltı noktasından Giuliano'nun gelişine çektiği şut üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

32. dakikada Fenerbahçe, Süper Lig'de 100'ler kulübüne giren Fernandao'nun attığı golle 1-0 öne geçti: Giuliano'nun pası ile sol çaprazda topla buluşan Fernandao, ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden şutu kaleci Volkan Babacan'ın solundan ağlara gönderdi.

Maçın ilk 45 dakikası bu sonuçla tamamlandı.

56. dakikada Fenerbahçe, Fernandao'nun attığı golle farkı 2'ye çıkardı: Mauricio Isla ortaladı, Fernandao kafasını kullarak skoru 2-0 yaptı.

62. dakikada; İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası içerisinden çektiği şutta top Neto'nun koluna çarptı. Başakşehirli futbolcular penaltı itirazında bulunurken, yardımcısıyla konuşan maçın hakemi Halil Umut Meler, kalecinin görüş açısını kapattığı gerekçesiyle Emmanuel Adebayor için ofsayt kararı verdi.

Maçın yıldızı olan Fernandao, 71. dakikada sakatlarak yerini Alper Potuk'a bıraktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

31 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ



Medipol Başakşehir'in 31 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

KABUS SONA ERDİ



Öte yandan Fenerbahçe, Başakşehir karşısında ligdeki son deplasman galibiyetini 27 Kasım 2010’da 1-0’lık skorla almıştı. Bu karşılaşmadan sonra deplasmanda oynanan 5 müsabakadan Fenerbahçe, 4 yenilgi ve 1 beraberlikle ayrıldı. Ayrıca yine Fenerbahçe, Medipol Başakşehir’i yeni stadında oynadığı 4 maç sonra yendi.

KOCAMAN, AVCI'YI 7 MAÇ SONRA DEVİRDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı 7 maç sonra devirdi. Kocaman, Abdullah Avcı'ya karşı son galibiyetini 1 Ekim 2011'de yine Fenerbahçe'nin başında almıştı. Daha sonra oynanan 7 maçta 3 kez berabere kalırken 4 maçtan mağlup ayrılmıştı.

2 ŞAMPİYONLUK BU STATTA GİTTİ!

Fenerbahçe, 2014-15 ve 2015-16 sezonunda şampiyonluğu, bu deplasmanda kaybetmişti. Sarı-lacivertliler 2014-15 sezonunun 33. haftasında rakibiyle 2-2 berabere kalınca mutlu sona Galatasaray ulaşmıştı. Fenerbahçe 2015-16 sezonunun 32. haftasında rakibine 2-1 yenilince Beşiktaş şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalamış ve mutlu sona ulaşmıştı.