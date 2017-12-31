Partnerinize dargın kalmak “Bir kadının gönülden sevilmesi ve eşine yakınlık duyması gerekir.” diyor, seks terapisti Mary Jo Rapini. Partnerinizle olan birlikteliğinizde bir süredir huzursuzsanız, bu cinsel yaşamınıza da yansıyacaktır.Aklınızda çözüme kavuşmamış sorular oldukça, kendinizi eşinizle rahat hissetmeyeceksiniz. Bu durumda, önce eşinizle birlikte hoşlandığınız şeyleri yapın, ardından da kırgınlık duyduğunuz konuları eşinize samimi bir şekilde ifade edin.

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