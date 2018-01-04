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04.01.2018 04:15

LG'den önemli karar; O seriyi rafa kaldırıyor

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LG'den önemli karar; O seriyi rafa kaldırıyor
Güney Koreli teknoloji devi LG, amiral gemisi akıllı telefonlarını artık "G serisi" altında çıkarmayacak. Şirketin yeni bir marka stratejisi üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

LG'nin bu yılın başlarında yeni bir amiral gemisi akıllı telefon çıkarmayı planladığını biliyoruz. Doğal olarak herkes LG G7'nin yolda olduğunu düşünüyor ancak son haberlere göre şirketin yeni telefonu G7 olarak gelmeyebilir. Kore kaynaklı bir raporda, LG'nin G serisi akıllı telefonlarını yeniden markalamayıplanladığı yazıyor.

LG son yıllarda G serisini amiral gemisi akıllı telefonları için kullanıyor ancak görünüşe bakılırsa artık bunu yapmayacak. Ülkedeki yerel Digital Daily yayınına konuşan bir LG yetkilisi "LG, yılın ilk yarısında G serisi için yeni bir marka stratejisi hazırlıyor. Telefonu iki basamaklı bir sayıyla numaralandırmak ve telefonu yeni bir adla yeniden markalamak masadaki seçeneklerden bazıları" dedi.

Şirket henüz bir karar vermiş değil

LG'nin bu planı doğrulansa da şirketin henüz kesin bir isim üzerinde karar kılmadığı anlaşılıyor. LG G7'nin (veya her nasın adlandırılacaksa), CES 2018 ya da Mobil Dünya Kongresi (MWC) kapsamında tanıtılacağı göz önüne alındığında, şirket yeni marka stratejisini belirlemek için biraz geç kalmış gibi görünüyor. Bu değişikliğin telefonun satış performansı üzerinde bir etki yaratıp yaratmayacağını ise zaman gösterecek.

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