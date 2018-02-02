LEZZETLERİ VE AMBİYANSIYLA FARK YARATIYOR…

Kapısından girdiğiniz anda adeta zaman ve mekân kavramı kayboluyor. Açık mutfağı, şık barı, yüksek tavanlı ferah iç mekânı ile St. Regis Brasserie Sizi adeta yirminci yüzyılın başlarındaki Paris’e götürüyor. Emre Arolat Mimarlık tarafından 1920’lerin ünlü Paris brasserie’lerinden esinlenerek tasarlanan mekân İstanbul’un en özel semtlerinden Nişantaşı’ndaki St. Regis.İstanbul’un giriş katında yer alıyor.

Konumu bölgenin en güzel yerinde. Çevresinde rakibi azımsanmayacak oranda. Tatlı rekabet sektörün olmazsa olmazı. Ama rakipten başarılı olmak yetmiyor. Bir de bunu sürdürülebilir kılmak gerekiyor. St. Regis Brasserie bu açıdan oldukça şanslı. Çünkü rekabetteki en önemli unsurlardan biri olan mutfağını başarılı ve ödüllü şef Özgür Üstün’e emanet etmiş. Menünün cazibesi mevsimsel ürünler ile hazırlanan çağdaş Fransız ve Türk mutfağından örneklerden geliyor. Şef Özgür Üstün ile ekibinin sihirli dokunuşları ve yorumlarıyla derinlik kattıkları menü İstanbullu lezzet severlerin damaklarında fırtınalar koparıyor.

En güzel örneği Fransız mutfağının olmazsa olmazlarından “Steak Tartare”. Özgür şefin özel yorumuyla servis edilen “Steak Tartare” için baştan çıkarıcı demek yanlış olmayacaktır. Türk mutfağından bir örnek vermek gerekirse Antakya “Firik Pilavı” ile servis edilen “Şaşlık” damak çatlatan cinsten. Tatlılara gelince bir dünya klasiği olan “Foret Noire” ile ilgili Özgür Şefin yorumu gerçekten şapka çıkarılacak düzeyde.

Bu mutfak ile çevredeki rakiplerin gastronomik açıdan mücadele etmesi pek mümkün gözükmüyor. Ama unutmamamız gereken bir gerçek var ki, günümüzde maalesef kalite göz ardı edilip trend olmak ön plana çıkıyor. St.Regis markasının rekabet için kaliteden ödün vermeyeceğini bilmek, böylesine özel bir mekanın sürdürülebilirliği açısından en önemli güvence.