  • BIST 111.765
  • Altın 156,127
  • Dolar 3,8076
  • Euro 4,5216
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara -1 °C
25.12.2017 22:30

Leylek yuvasını vinçle taşıdılar

»
Leylek yuvasını vinçle taşıdılar
Sivas'ta bir ortaokulun çatısındaki leylek yuvası, vinçle alınarak daha güvenli olan ilkokul binasının çatısına taşındı

Kent merkezinde bulunan Şehit Faruk Aydoğdu Ortaokulu'nun çatısının köşesinde bulunan ve düşen parçalar nedeni ile öğrenciler için de tehlike oluşturan yuvanın taşınmasına karar verildi.

1769922_2272907c57ff2886f760f163fd3f1e8f.jpg

DHA'nın haberine göre, Vali Davut Gül'ün talimatı üzerine İl Özel İdare ekipleri harekete geçti. Uzun yıllardır ortaokulun çatısında bulunan yuva, vinçle özenli bir şekilde bulunduğu yerden kaldırıldı. Yuva, aynı bahçe içerisinde bulunan Şehit Faruk Aydoğdu İlkokulu'nun çatısında özel olarak hazırlanan platforma dikkatlice yerleştirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Leylek yuvasını vinçle taşıdılar25 Aralık 2017 Pazartesi 19:53
  • Malatya'da 2 bin yıllık küp bulundu25 Aralık 2017 Pazartesi 19:28
  • Hırsızlık şüphelisinden tuhaf savunma25 Aralık 2017 Pazartesi 18:11
  • 23 muvazzaf astsubay gözaltına alındı25 Aralık 2017 Pazartesi 17:06
  • 12. Bodrum Mandalina Şenliği25 Aralık 2017 Pazartesi 13:51
  • Baba dehşeti! Oğlunun el ve ayaklarını bağlayıp...25 Aralık 2017 Pazartesi 13:03
  • “Tarihe tanıklık ettiniz”25 Aralık 2017 Pazartesi 12:56
  • Maganda kurşunu başına isabet etti!25 Aralık 2017 Pazartesi 12:30
  • Sosyal tesise ilgi artıyor25 Aralık 2017 Pazartesi 12:13
  • Konseri izlemenin şartı kütüphaneye kitap bağışı yapmak25 Aralık 2017 Pazartesi 11:56
    • FOTO GALERİ
    • Evinin bahçesinde buldu, şok oldu!
    • Nehrin üzerinde yürüyen adamın numarası ifşa oldu
    • İsmet İnönü, çocukluğunun geçtiği konakta anıldı
    VİDEO GALERİ
    • Teröristlerin kaçış bölgeleri böyle bombalandı
    • CHP'li Budak: Terörü herkes istediği gibi yorumlayabilir
    • CHP Sözcüsü Tezcan AKP'yi topa tuttu: Diktatörlük peşindesiniz
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti